ارتفاع عدد ركاب أتوبيسات النقل الحكومي بالإسكندرية 200 ألف

اتوبيسات الاسكندرية

مدحت اسماعيل:



كشف اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية، عن ارتفاع في عدد ركاب أتوبيسات النقل بالإسكندرية 200 ألف منذ رفع أسعار المحروقات وأجرة وسائل النقل في يونيو الماضي.



وقال اللواء خالد عليوة في تصريحات لـ"المال": "خلال شهرين من رفع أسعار المحروقات، والذي صاحبه رفع لأجرة النقل فى الوسائل الأخري ارتفع عدد ركاب الهيئة شهرياً 200 ألف، أي تتضاعف وصاحب ذلك زيادة فى الإيردات الشهرية للمرفق.



وأشار إلى أن الهيئة أبقت علي نفس قيمة التذاكر، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين لاستقلال الأتوبيسات كوسيلة نقل، ومن ثم ساهم ذلك فى تغطية جزء من تداعيات رفع أسعار المحروقات علي الهيئة.



وأضاف: "وسيلة النقل عرض وطلب، والطلب أكثر من المعروض، وأتوبيسات الهيئة أرخص من السرفيس وغيره من وسائل النقل الأخري والمواطن فى النهاية يستغل الوسيلة المناسبة لدخله".



ولفت رئيس هيئة النقل العام بالاسكندرية، إلي أنه تم تكيف الرقابة علي الاتوبيسات لزيادة التحصيل ومنع التهرب، وذلك ساهم أيضاً فى تحقيق نسبة جيدة فى الإيرادات.



وأوضح أن متوسط الدخل الشهري للهيئة 22 مليون جنيه.



وتمتلك هيئة النقل العام أسطولاً من الأتوبيسات وعربات الميني باص يصل إلى 738 وحدة، بينها 100 أتوبيس مكيف، و4 أتوبيسات بدورين "douple duck"، فضلاً عن 161 عربة ترام بواقع 42 عربة على خط "الرمل"، و119 عربة على خط "المدينة"، ، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية للترام والأتوبيسات من محطات كهرباء وورش صيانة وجراجات ومستشفى خاص بالعاملين بالهيئة.



وقررت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة، فى منتصف يونيو الماضي و تجاوزت نسبة 50 في المئة، وارتفع سعر بنزين 80 ، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة، وارتفع سعر بنزين 92، الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا، من 5 جنيهات إلى 6.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 95 الأقل استخداما من 6.6 جنيه إلى 7.75 جنيه.

