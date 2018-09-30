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اقتصاد وأسواق
إلهامي الزيات: ويسكي مصر للطيران وصل 55 دولارا وفي الإمارات بـ 30 فقط
الأحد 30 سبتمبر 2018 04:28 م
خمور في الطائرات
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خمور في الطائرات
أحمد عاشور
انتقد إلهامي الزيات رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية السابق، ورئيس شركة مجلس إدارة شركة إمكو ترافل، أسعار الخدمات علي شركة مصر للطيران.
وأوضح أن سعر زجاجة الويسكي بلاك ليبل التي تقدمها مصر للطيران تصل إلى 55 دولارا، في حين أن نفس الزجاجة تباع علي طيران الإمارات بسعر 30 دولار فقط.
وأضاف الزيات، خلال الندوة التي عقدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم لمناقشة قضية تحرير السماوات المصرية، أن أسعار مصر للطيرات "غالية"، مما يؤثر بشكل كبير علي تنافسيتها والسياحة الوافدة.
وتابع الزيات، أن شركة مصر للطيران في حاجة لإعادة هيكلية رئيسية والعمل علي زيادة مرتبات العاملين بها؛ لترتقي لنفس مستوي شركات الطيران العاملة في الدول الأخرى.
وحضر الندوة سامح الحنفي، رئيس سلطة الطيران المدني، وماجد المصري، رئيس شركة إى سي بي للطيران، وسحر طلعت مصطفي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، في مجلس النواب، واللواء عبد الفتاح كاطو، رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة القابضة لمصر للطيران.
ودافع الحفني، عن سياسات وزارة الطيران تجاه تنشيط حركة السياحة ، مضيفا أن سلطة الطيران المدني قدمت العديد من التنازلات لم تقدم دول مثل أوكرانيا وروسيا لتنشيط حركة الطيران الوافدة.
وتابع الحفني، أن أكثر الدول معروفة عنها تطبيق نظام السماوات المفتوحة تضع قيود لحماية شركاتها الوطنية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا.
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