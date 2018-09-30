الصحة تطلق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية

التأمين الصحي وعلاج المرضى

أ ش أ:



تبدأ وزارة الصحة والسكان، غدا "الإثنين" إطلاق أكبر مسح طبي في تاريخ البشرية للكشف عن فيروس سي والسكر والضغط وكتلة الجسم.



وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تصريحات صحفية له اليوم أن المسح الشامل لفيروس سي والأمراض غير السارية يستهدف لوصول إلى أكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقضاء على فيروس سي كأحد محاور تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.



وأضاف أن الخطة التنفيذية للمسح الشامل تنقسم إلى ٣ مراحل تبدأ مرحلته الأولى من أول أكتوبر المقبل وتنتهي في نوفمبر 2018 وتستهدف 9 محافظات، بدء من جنوب سيناء، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، والقليوبية، والفيوم وأسيوط.



وتبدأ المرحلة الثانية من المخطط التنفيذي للمسح الشامل لفيروس سي في ديسمبر من العام الجاري وتنتهي في فبراير 2019 وتستهدف 11 محافظة بدء من شمال سيناء ثم البحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعيلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والأقصر.



وتنطلق المرحلة الثالثة مع بداية شهر مارس وحتى أبريل 2019 مستهدفة ٧ محافظات، هى الوادي الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.



وتستعين وزارة الصحة في خطتها لتنفيذ المسح الشامل لفيروس سي بقواعد بيانات اللجنة القومية للانتخابات.​