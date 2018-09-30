أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

سعر الدولار في مصر الآن | 17.88 جنيه أعلى سعر ببنك الكويت الوطنى

الدولار وجني ثمار الإصلاح
الدولار وجني ثمار الإصلاح
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الدولار وجني ثمار الإصلاح

أحمد الدسوقى:

تنشر بوابة جريدة "المال"، أسعار الدولار الآن فى نهاية تعاملات اليوم الأحد ، 30/9/2018 ،وواصلت سعر العملة الأمريكية استقرارها فى مجموعة من أكبر البنوك المحلية.
 
سعر الدولار فى مصر الآن بالبنك المركزى

  17.86 جنيه للشراء
 17.97 جنيه للبيع

 سعر الدولار الآن بالبنك الأهلى المصرى

 17.78 جنيه للشراء
 17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك مصر

17.79 جنيه للشراء
 17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك القاهرة

 17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك الإسكندرية 

17.86 جنيه للشراء
17.96جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك التجارى الدولى CIB

 17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك العربى الإفريقى الدولى

 17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك HSBC

 17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك قطر الوطنى الأهلى BNB

17.85 جنيه للشراء
17.95 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى البنك الزراعى المصرى

 17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن فى بنك الإمارات دبى الوطنى مصر

 17.86 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع
 
تقدم البنوك التالية أعلى سعر لشراء الدولار


سعر الدولار الآن ببنك الكويت الوطنى 

 17.88 جنيه للشراء
17.98جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك عودة  

17.88 جنيه للشراء
17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار الآن ببنك الأهلى الكويتى 

17.87 جنيه للشراء
17.97جنيه للبيع

العطاء الدولارى سعر الدولار مقابل الجنيه الدولار سعر الفائدة
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