صفقات الاستحواذ والاندماج

خالد بدر الدين:



هبطت قيمة صفقات الدمج والاستحواذ العالمية خلال الربع الثالث الذى ينتهى اليوم بأكثر من 35% لتهبط إلى حوالى 783 مليار دولار بالمقارنة بالربع الثانى من هذا



العام مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين والتى تهدد أيضا بتقليص التجارة العالمية.



وذكرت وكالة رويترز أن قيمة صفقات الدمج والاستحواذ الأمريكية زادت خلال الربع الثالث بحوالى 14% لتتجاوز 368 مليار دولار غير أنها انخفضت فى أوروبا



بحوالى 14% لتنزل إلى 151.4 مليار دولار خلال نفس الربع، وهوت أيضا فى منطقة آسيا الباسيفيك بأكثرمن 38% لتتوقف عند 185.1 مليار دولار بسبب الحرب



التجارية التى شنتها واشنطن على الصين.



ورأى مايكل كار، رئيس قسم الدمج والاستحواذ العالمى فى بنك جولدمان ساكس الأمريكى أن التعريفات الجمركية التى فرضتها الحكومة الأمريكية والصينية على



واردات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ليس لها تأثير حتى الآن على ارتفاع أسعار أسهم الشركات الغربية وشاركه فى هذا الرأى توم مايلز الذى أعلن أنه لا



يوجد حتى الآن أى شكوك تشير إلى أن التعريفات الجمركية تمثل أحد المعوقات الكبرى لصفقات الد