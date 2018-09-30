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اقتصاد وأسواق
الغرفة التجارية بالقاهرة تدفع بسيارات لبيع مستلزمات المدارس
الأحد 30 سبتمبر 2018 05:23 م
إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة توشيبا العربي 66
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إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة توشيبا العربي 66
المال- خاص
قال إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن هناك تنسيقا تم فيما بين وزارة التموين والغرفة ومحافة القاهرة لتخصيص عدد من السيارات التي تجوب حاليًا مختلف المناطق لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة
وأوضح أن الهدف منها أن تذهب هذه السيارات إلى المواطنين خاصة محدودي الدخل في أماكنهم ، وتستمر هذه السيارات في الفترة القادمة.
وتوقع "العربي" أن يكون التعاون الكبير الذي شهده معرض "أهلًا مدارس" بين الغرفة ووزارتي "التموين والصناعة" ، والذي نتج عنه نجاح شديد للمعرض دفعه قوية نحو تحقيق مزيد من النجاحات في مختلف المجالات في الفترة القادمة ، بما يؤدي إلى تنفيذ مخطط الدولة التنموي على مستوى كافة الأصعدة.
وأشاد رئيس الغرفة بدور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والمهندس عمرو نصار وزير الصناعة في إنجاح المعرض ومساندة المواطنين محدودي الدخل المستهدفين من وراء تنظيم هذا المعرض.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهت خطابًا رسميًا إلى غرفة القاهرة التجارية ، يتضمن توجيه الشكر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وقيادات الوزارة إلى المهندس إبراهيم العربي ومسئولي غرفة القاهرة بعد نجاح معرض "أهلًا مدارس" الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع وزارتي "التموين والصناعة" ، والذي انتهت فعالياته الجمعة الماضية.
الغرفة التجارية بالقاهرة
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