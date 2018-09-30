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الفائدة على أذون الخزانة تواصل الإرتفاع وتقترب من 20%
الأحد 30 سبتمبر 2018 03:07 م
البنك المركزى المصرى
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البنك المركزى المصرى
محمد سالم
واصلت الفائدة ارتفاعها على عطاءات الدين أجل 3 و 9 شهور التى طرحها البنك المركزى المصرى نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد .
وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.711% من 19.620% فى العطاء السابق ، بينما ارتفع على الأذون لأجل 273 يوما إلى 19.938% من 19.757% فى العطاء السابق
وباعت وزارة المالية أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 10.6 مليار جنيها بزيادة 900 مليون جنيها عن المستهدف من تلك الفئة والذى أعلنت عنه فى وقت سابق بقيمة 9.7 مليار جنيه
كما باعت أذونا لأجل 273 يوما بقيمة 10.37 مليار جنيه وهو ما يتجاوز المستوى المستهدف الذي أعلنت عنه والبالغ 8.5 مليار جنيه من تلك الأذون.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدارات للسندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 وحتى نهاية يوليو. ويقل ذلك عن مستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018.
يشار الى أن البنك المركزى المصرى قرر الخميس الماضى الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه عند مستوياتها الحالية البالغة 16.75% للإيداع و 17.75% للإقراض
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