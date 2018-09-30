ثروة كابيتال لوجو

منى عبدالباري



حققت شركة ثروة كابيتال للاستشارات المالية نموا نسبته 34.7% في صافي أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المثيلة من العام المنقضي.



وسجل صافي أرباح قيمتها 155 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 115 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة بنشرة الطرح الخاصة بها .



ووفقا لنشرة الطرح الخاصة بشركة ثروة كابيتال سيتم طرح أسهم الشركة بقيمة 8.5 جنيه للسهم الواحد، وذلك لحصة نسبتها 47.2% من أسهم رأسمال الشركة، بعدد 295 مليون سهم.



و سيتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى طرح عام للجمهور بنسبة 10% تقريبا من عدد الأسهم بعدد 29 مليون سهم، والثانية طرح خاص للمؤسسات المالية، والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بنسبة 90% من الأسهم المطروحة بحد أقصى 265.65 مليون سهم.



ويدير طرح ثروة بالبورصة بنك استثمار بلتون، وتأتي شركة BDO مستشار مالي مستقل، ومكتب معتوق بسيوني مستشارا قانونيا للطرح، وفقا لنشرة الطرح المنشورة اليوم.

