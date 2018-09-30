EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
35 % زيادة في صافي أرباح ثروة كابيتال بالنصف الأول
الأحد 30 سبتمبر 2018 04:18 م
ثروة كابيتال لوجو
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
7.36 جنيه السعر النهائي لطرح أسهم ثروة كابيتال بالبورصة
قيد أسهم ثروة كابيتال القابضة على قاعدة بيانات البورصة
حازم موسى: «ثروة كابيتال» تنتهج سياسة توسعية تزامناً مع الطرح بالبورصة
«ثروة كابيتال» تخاطب الرقابة المالية للموافقة النهائية على تأسيس شركتي تأمين
ثروة كابيتال لوجو
منى عبدالباري
حققت شركة ثروة كابيتال للاستشارات المالية نموا نسبته 34.7% في صافي أرباحها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة المثيلة من العام المنقضي.
وسجل صافي أرباح قيمتها 155 مليون جنيه في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 115 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة بنشرة الطرح الخاصة بها .
ووفقا لنشرة الطرح الخاصة بشركة ثروة كابيتال سيتم طرح أسهم الشركة بقيمة 8.5 جنيه للسهم الواحد، وذلك لحصة نسبتها 47.2% من أسهم رأسمال الشركة، بعدد 295 مليون سهم.
و سيتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى طرح عام للجمهور بنسبة 10% تقريبا من عدد الأسهم بعدد 29 مليون سهم، والثانية طرح خاص للمؤسسات المالية، والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بنسبة 90% من الأسهم المطروحة بحد أقصى 265.65 مليون سهم.
ويدير طرح ثروة بالبورصة بنك استثمار بلتون، وتأتي شركة BDO مستشار مالي مستقل، ومكتب معتوق بسيوني مستشارا قانونيا للطرح، وفقا لنشرة الطرح المنشورة اليوم.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا