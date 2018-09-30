EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
صور | اكتشاف لوحتين من الحجر الرملي بمعبد كوم أمبو
الأحد 30 سبتمبر 2018 02:52 م
إحدى اللوحات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
«الآثار» تنهي ترميم 17 مشروعًا بالقاهرة التاريخية في 2020
فيديو| بعد سنوات من الإهمال.."الآثار" تعيد الحياة لقصر البارون
إحدى اللوحات
دعاء محمود
كشفت البعثة الأثرية المصرية، العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو بأسوان، اليوم الأحد، عن لوحتين مقبيتين من الأعلى ومصنوعتين من الحجر الرملي، إحداهما ترجع للملك سيتي الأول ثاني ملوك الأسرة التاسعة عشر، والأخرى تعود للملك بطليموس الرابع.
وصرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن اللوحة الأولى يبلغ ارتفاعها 2.30 م وعرض 1م وسمك 30سم، ووجدت مكسورة ومنقسمة إلى جزئين، ومازالت تحتفظ بالنقوش والكتابات وهي في حالة جيدة من الحفظ..
واللوحة الثانية وجدت مكسورة إلى عدة أجزاء، وقام فريق الترميم بالوزارة بترميمها وتجميعها، ويبلغ ارتفاعها 3.25م، وعرضها 1.15م وسمكها 30سم.
وقال محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لمصر العليا، إن اللوحة الأولى صور عليها الملك سيتي الأول واقفًا أمام الإله حورس العظيم والمعبود سوبك ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح رمزًا للحماية، وأسفل المنظر نص بالخط الهيوغليفية مكون من 26سطرًا، ذكر فيها اسم الملك حورمحب عدة مرات.
وقال عبد المنعم سعيد، مدير عام أسوان والنوبة، إن لوحة الملك بطليموس الرابع فقد صور في الجزء العلوي منها منظر للملك بطلميوس الرابع يقف مستلماً عصا نهايتها علي شكل حورس وخلفه زوجته "أرسنوي الثالثة" وأمامه ثالوث المعبد .
"حر ور" و"تاسنت نفر" و"نب تاوى"، ويعلو المنظر قرص الشمس المجنح كما وجد أسفله نص بالخط الهيروغليفية مكون من 28 سطرًا.
وزراة الآثار
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا