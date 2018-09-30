القوى العاملة: نتابع مستحقات مصري توفى بحادث بالأردن

دعاء حسني



عاد جثمان المواطن المصري المتوفي محمود محمد خالد، إلى أرض الوطن، اليوم الأحد، قادمًا من عمان - الأردن، بعدما وافته المنية إثر تعرضه لحادث سقوط من أعلى سقالة أثناء هروبه من حملة تفتيشية.



وكلف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي، لدي مؤسسة الضمان الاجتماعي، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.



وقال سعفان، إنه تلقى تقريرًا عبر المستشار العمالى بالأردن أشرف الحرايرى، أوضح فيه أن المواطن المصري المتوفي كان قد تعرض لحادث سقوط من أعلي سقالة في أثناء هروبه من حملة تفتيشية من قبل وزارة العمل الأردنية.



وزار المستشار العمالي في المستشفى عدة مرات - قبل الوفاة- وأكد الطبيب المعالج أن حالته الصحية متأخرة، ويعاني من كسر في فقرات الظهر، مع ضرورة قيام المستشفى بعمل جراحة عاجلة له في الظهر، وأن نسبة النجاح في العملية 10%، مع أنه في حالة نجاح العملية سيصاب بشلل تام وعدم القدرة على المشي مرة أخري.



وأشار المستشار العمالي، أن هناك عامل أخر يدعي جمال إبراهيم محمد تعرض لحادث سقوط من ارتفاع 9 أمتار بسبب الهروب من حملة تفتيشية له من وزارة العمل الأردنية، وطلب من مكتب التمثيل العمالي أن يساعده في إنهاء إجراءات العودة لمصر لكي يستكمل العلاج هناك، وجارٍ إنهاء إجراءات إجازته للعودة لمصر.

