جامعة القاهرة: إعفاء طلاب المراكز الأولى بالمسابقات من المصروفات

محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

المال - خاص



أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إعفاء أي طالب حاصل على مركز أول في أي نشاط في المسابقات الرسمية المعتمدة سواء على مستوى الجمهورية أو المستوي الدولي، من المصروفات الدراسية للبرامج العادية أو تخفيض نسبة 10% من مصروفات البرامج الخاصة.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد الخشت.