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رياضة
وزير الشباب يبحث مع مرتضى منصور أزمة الكاف
الأحد 30 سبتمبر 2018 02:30 م
وزير الشباب والرياضة - أشرف صبحي
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وزير الشباب والرياضة - أشرف صبحي
على المصرى
حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على متابعة الأحداث الجارية والتدعيات الأخيرة داخل نادي الزمالك، من خلال اتصال هاتفي جمعه مع رئيس الزمالك المستشار مرتضى منصور، وتم التشاور في الأحداث وتداعيات الموقف.
من جانب أخر، اتخذ مجلس الزمالك، عددًا من القرارات الهامة لصالح النادي، بشأن الأحداث الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن هذه القرارات في المؤتمر الصحفي المقرر له الحادية عشر صباح غد الإثنين، بمقر النادى.
وزارة الشباب والرياضة
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