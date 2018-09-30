الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والري

المال ـ خاص:



قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية، إن مصر تواجه تحديات بخصوص محدودية المياه وتنافس القطاعات على المياه، فضلاً عن الزيادة السكانية المضطردة وتركيز أغلبية السكان بالوادى والدلتا، كذلك التأثيرات السلبية التى تصاحب التغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل والاحتياجات المائية.



وأضاف عبدالعاطي، خلال فعاليات ندوة بعنوان "تخطيط وإدارة وتنمية المياه فى مصر"، التى انعقدت بالجامعة العربية المفتوحة، بمدينة الشروق، أن السلوكيات التى تؤدى إلى زيادة التلوث فى المجارى المائية والتعدى على مجرى نهر النيل بالبناء والردم، مشددًا على ضرورة مواجهة تلك السلوكيات السلبية التى تؤثر بشكل كبير على المياه بمصر.



وحضر الندوة، الدكتور عبد الحى عبيد - رئيس الجامعة العربية المفتوحة، والدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري، وسط حضور كبير من أساتذة وطلاب الجامعة العربية.



وقدم الوزير وصفًا تفصيليًا عن رحلة نهر النيل من المنابع وحتى الحدود المصرية، وكذلك مصادر المياه فى مصر.



وأوضح عبدالعاطي بعض الحقائق للطلبه والحضور ومنها أن 98% من مساحة مصر صحراء، و97% من مصادر المياه فى مصر تأتى من خارج الحدود.



وأكد أنه من الأهميه معرفة مشكلة المياه فى مصر والعمل على التوعية بمدى محدودية المياه ودور الشباب على نشر الوعى المائى داخل المجتمع، مشيراً إلى دور وزارة الموارد المائية والرى فى إدارة المياه فى مصر والحفاظ على نهر النيل وإدارة وصيانة شبكة الترع والمصارف البالغ طولها 55 ألف كم وإشرافها وإدارتها لـ47 ألف منشأة رى تتنوع ما بين سدود وقناطر، وأعمال الحماية من مخاطر السيول وحماية الشواطئ المصرية من أعمال النحر.



وأوضح أن الوزارة تعمل فى ظل إستراتيجية "4ت" والتى تتضمن ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من خلال التوعية والتشريعات التى تحمى المجرى المائى من التعديات والتلوث وذلك من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة بالتعاون التى تعمل على حماية هذا المورد الهام من خلال الخطة القومية (2017/2037) والتى تقدر بنحو 900 مليار جنيه بالتعاون بين 9 وزارات تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات، منها حماية وتطوير مجرى نهر النيل "ممشى اهل مصر" وأعمال حماية من السيول وحصاد الأمطار وتطوير السواحل الشمالية المصرية والعمل على تشغيل الابار الجوفيه باستخدام الطاقة الشمسية النظيفه وتطوير شبكات الرى والمساقى واستخدام نظم الرى الحديث ونظم صرف زراعى "الصرف المغطى".



ولقت الندوة حفاوة وتفاعل كبير من الحضور من الطلاب وأساتذة الجامعة العربية، وفتح باب النقاش وطرح الأسئله والمقترحات والتى عكست ضرورة رفع وعى الشباب بقضية المياه فى مصر والحرص على ازدياد المعرفة بتلك القضية الهامة والعمل على مواجهة التحديات المائية والتى تواجه مصر.