لبنى هلال: ندرس مع المالية سيناريوهات استمرار مبادرة التمويل العقاري

لبنى هلال

سيد بدر



قالت لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزي، إن القروض ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل ارتفعت إلى 16 مليار جنيه.



وأوضحت هلال، في تصريحات على هامش المؤتمر الختامي للزراعة الرقمية بجامعة النيل، اليوم الأحد، أن البنوك تضخ مليار جنيه شهريًا ضمن المبادرة، ومن المتوقع الانتهاء من المبالغ المخصصة بنهاية العام الجاري.



وخصص البنك المركزي 10 مليارات جنيه المبادرة في 2013، و10مليارات أخرى.



وأضافت أن البنك المركزي يدرس مع وزارة المالية كيفية استمرار المبادرة بعد انتهاء المبالغ المخصصة.