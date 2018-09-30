30 ألف جنيه خصمًا على تويوتا فورشنر بأوتوماك - فورميلا

تويوتا مصر

شريف عيسى



أعلنت تويوتا إيجيبت، عن خصم على طراز فورشنر بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه، خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك - فورميلا".



ويبلغ سعر تويوتا فورشنر مليون و70 ألف جنيه، بعدما كانت مليون و70 ألف جنيه.



واستمر غلق باب الحجز على تويوتا كورولا بجميع فئاتها، فيما اكتفت الشركة بتقديم أعلى فئة منها لجمهور أوتوماك فورميلا بسعر 496 ألف جنيه.



وبلغ سعر تويوتا أوريس الجديدة 440 ألف جنيه، وحدد سعر كامرى الجديدة كليا، والتى عرضت للمرة الأولى خلال فاعليات المعرض بسعر مليونى، و50 ألف جنيه.



وسعرت تويوتا ايجيبت الجيل الأول من تويوتا راش بقيمة 400 ألف جنيه للفئة الأولى، و٤٢٥ ألف جنيه للفئة الثانية، فيما بلغ سعر توتويا ياريس هاتش باك 230 ألف جنيه.