EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك التنمية الصناعية والعمال يعرض مقره بالتجمع الخامس للبيع
الأحد 30 سبتمبر 2018 01:56 م
ماجد فهمى
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
بنك التنمية الصناعية: 700 مليون جنيه حجم مشاركتنا بمبادرة التمويل العقاري
رئيس التنمية الصناعية: أصدرنا 14 ألف رخصة خلال عام
ماجد فهمى
- ماجد فهمى: نهدف إلى بناء مقرنا الجديد بالعاصمة الإدارية
أحمد الدسوقى
كشف ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، أن مصرفه سيعرض مقره بمنطقة التجمع الخامس للبيع، خلال الفترة المقبلة، تمهيداً للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار فهمي، فى تصريحات لـ"المال على هامش مؤتمر للتمويل العقارى، إلى أنه سيتم التعاقد مع مكاتب استشارات وتقييم معتمدة من قبل البنك المركزى لتقييم المبنى، وسيتم الاستعانة بشركات تسويق عقارى للمساهمة فى عملية البيع رافضًا الإفصاح عن القيمة المستهدفة للمبنى.
كان ماجد فهمى، قد قال لـ"المال" منذ سنوات، إن مبنى التجمع الخامس تكلف أكثر من مليار جنيه.
وتوقع فهمى الانتهاء من عملية بيع المبنى الضخم فى التجمع خلال العام المقبل، مؤكدًا أن مقر البيع الرئيسى سيكون فى العاصمة الجديدة على مساحة تتعدى 5 آلاف متر.
وذكر رئيس مجلس إدارة بنك االتنمية الصناعية والعمال، أنه سيتم البدء فى التصميمات الخاصة بالمبنى الجديد فور الحصول على قطعة الأرض خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويُعد حى المال والأعمال أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محورى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، ويقام على مساحة 195 فدانًا بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.
كان الدكتور ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال» إن البنك المركزى والمصارف الأخرى ستنتقل إلى حى المال والأعمال بالعاصمة قبل عام 2024.
بنك التنمية الصناعية والعمال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا