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استثمار
رئيس الطيران المدني: نتنازل عن حقوق كثيرة من أجل الدولة
الأحد 30 سبتمبر 2018 01:50 م
وزارة الطيران المدني
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وزارة الطيران المدني
أحمد عاشور:
قال سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، إن السلطة من أكثر السلطات حول العالم التي تقدم تنازلات لتشجيع الطيران لاتقدمه دولة أخرى في سبيل تشجيع والسياحة والطيران ويحقق صالح الدولة.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها المركز المصري الدراسات الاقتصادية تحت عنوان "تحرير السماوات المصرية: فرصة ضائعة.. أم هدر للموارد".
وأضاف الحفني أن جميع المطارات المصرية تحقق سياسة السماوات المفتوحة عدا مطار القاهرة، لافتا إلي أن العديد من الدول تضع شروطا لحماية شركاتها وفي مقدمتها ألمانيا والولايات المتحده الأمريكية وكندا، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يعاني من أزمات إقليمية منذ عام 2010، خاصة فيما يتعلق بالوضع في اليمن وسوريا.
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