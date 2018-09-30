الإحصاء: إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمؤشرات الطفل

جانب من تجهيزات المؤتمر

المال - خاص



ينظم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، مؤتمر إطلاق تطبيق الهاتف المحمول الخاص ببيانات الطفل EgyChildDigest، ومؤشرات الأطفال والشباب من واقع بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشأت 2017، اليوم الأحد، بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إطلاق تطبيق بيانات الطفل ومؤشرات الأطفال والشباب يعد نتاج لعمل جاد وثمرة لتعاون مشترك بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنظمة اليونيسيف، الذي يتيح من خلال تطبيق علي الهاتف المحمول قاعدة بيانات ذكية تعرض البيانات المتعلقة بالأطفال، وتوفر المؤشرات الخاصة بالشباب والأطفال داخل الجمهورية.



وأرجعت أهمية هذا التطبيق إلى تناول فئتي الأطفال والشباب، والتى تأتي في القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية، ويمثل الأطفال والشباب معا الشريحة الأكبر من المجتمع المصري بما يتجاوز 61% من إجمالي السكان، وهى الثروة الحقيقية لمصر التي نسعى إلى الاستفادة منها وتحويلها إلي طاقة منتجة.



وأشارت وزيرة التخطيط إلي أن الدولة تسعي لبناء الإنسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة وغيرها، كما تعمل الحكومة من خلال خطة شاملة للإصلاح الأداري علي تنمية القدرات وتوفير التدريب للشباب ولمختلف المستويات الوظيفية في الجهاز الإداري، وذلك من خلال تنفيذ البرامج التدريبية والمنح الدراسية مثل إطلاق برنامج الموارد البشرية التمهيدي في إطار الإعداد لإنشاء وحدات الموارد البشرية بالوزارات، كذلك تصميم حزمة من البرامج التدريبية التى تستهدف القيادات الحكومية أولها برنامج وطني 2030، إلى جانب برنامج إدارة الأعمال الحكومية بالتعاون مع جامعة أسلسكا مصر، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وكلها برامج تأتى في إطار توجه الدولة للاستثمار في البشر ومن أجل إعداد كوادر لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.



وأضافت الوزيرة أن اهتمام الدولة بالشباب يمتد ليشمل تشجيع برامج دعم ريادة الأعمال من خلال مشروع رواد 2030 الذي تشرف عليه وزارة التخطيط، ويعمل من خلال عدة محاور منها اتاحة الماجستير المهني لريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، كما يتم العمل علي تشجيع التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، بالإضافة إلي تنفيذ حملة توعية علي مستوى مدارس الجمهورية بأهمية ريادة الأعمال ومن أجل نشر ثقافة العمل الحر بين الطلاب.



وأشار اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى الاحتفال اليوم بإطلاق تطبيق بيانات الطفل ومؤشرات الأطفال والشباب، والذى نستهدف من خلاله عرض مؤشرات الأطفال فى مصر فى قطاعات الإقتصاد والتعليم والصحة بصورة مبسطة وسريعة وإتاحتها لأكبر عدد من المستخدمين.



واستعرض مؤشرات الشباب للمساهمة فى رسم وتفعيل الخطط التنموية والمستقبلية لهم والذى قد تم إعداد كل محتواه بالإستفادة من بيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي نفذه الجهاز عام 2017 ، وبعض المسوح الأخرى مثل الدخل والانفاق والاستهلاك والنشئ والشباب وغيرها من المسوح التي ينفذها الجهاز.



وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجهاز إلى الأرقام والتى سبق إعلانها أن هنـاك 40 % مـن سكـان مصـر دون سـن الثامنة عشر بواقع 37.9 مليون نسمة، وفي الفئة العمرية من 18 – 29 عام فهناك 21% من السكان بواقع 19.9 مليون نسمة.



وهذا يعني أن هناك أكثر من 60% من سكان مصر دون سن الثلاثين عام، وبما يعني أن المجتمع المصري مجتمع فتي قادر على الإنتاج والعطاء.



ويقام المؤتمر، تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبعض الوزراء المعنيين, وبرئاسة اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز, وحضور ممثل منظمة يونيسف برونو مايس وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمنظمات الدولية والإقليمية بالقاهرة, والشخصيات العامة المعنية من الإحصائيين والاقتصاديين علاوة على عدد من ممثلي الجهاز من ذوي الصلة والاختصاص.



تم تطبيق قاعدة بيانات الطفل بالتعاون مع منظمة يونيسف , ويحتوي التطبيق علي اكثر من 500 مؤشر من قطاعات مختلفة مثل ( الديموجرافيا – الاقتصاد – التعليم – الصحة وغيرهم . وتحتوي الشرائح الرئيسية لتطبيق الهاتف المحمــول علي عدد من أهم واحدث مؤشرات الأطفال من تعداد مصر 2017 في شكل رسوم بيانية.



ويتم تحميل التطبيق علي الهاتف المحمول من خلال Google play , Apple store ويساهم التطبيق في نشر وعرض مؤشرات الأطفال في مصر بصورة سهلة وبسيطة وسريعة وإتاحتها لأكبر عدد من المستخدمين, لتسهيل متابعة ورصد مؤشرات الأطفال تلبية لاحتياجات المستخدمين.



وقد تم إعداد التطبيق بالاعتماد على قاعدة بيانات الطفل التي تضم بيانات التعداد، إضافة إلى المسوح الوطنية، مثل: المسح السكاني الصحي, مسح النشء والشباب, مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك, بحث القوي العاملة وغـيرة من المسـوح الــذي يقـوم بإجرائها الجهاز.