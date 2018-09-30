7.36 جنيه السعر النهائي لطرح أسهم ثروة كابيتال بالبورصة

%47.2 إجمالي الحصة المطروحة من رأسمال الشركة





منى عبدالباري:

أعلنت شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن سعر طرح سهمها بالبورصة ستكون قيمته 7.36 جنيه، وذلك لحصة نسبتها 47.2% من أسهم رأسمال الشركة، بعدد 295 مليون سهم.

ووفقا لنشرة الطرح التي نُشرت عبر شاشات البورصة المصرية اليوم، فإنه سيتم توزيع الطرح على شريحتين الأولى طرح عام للجمهور بنسبة 10% تقريبا من عدد الأسهم بعدد 29 مليون سهم، والثانية طرح خاص للمؤسسات المالية، والأفراد ذوي الملاءة المالية المرتفعة بنسبة 90% من الأسهم المطروحة بحد أقصى 265.65 مليون سهم.

ويدير طرح ثروة بالبورصة بنك استثمار بلتون، وتأتي شركة BDO مستشار مالي مستقل، ومكتب معتوق بسيوني مستشارا قانونيا للطرح، وفقا لنشرة الطرح المنشورة اليوم.



