الأسهم القيادية تدعم ارتفاعات الثلاثيني بجلسة الأحد

منى عبدالباري:





ساهمت الأسهم القيادية في التعافي الذي شهدته البورصة المصرية في جلسة تداولات الأحد، والتي سجل المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 فيها ارتفاعا حتى منتصف التعاملات نسبتها 0.42% ليصل إلى مستوى 14694 نقطة.

وسجلت الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأكبر على المؤشر الثلاثيني ارتفاعات جماعية تراوحت بين 0.5% ونحو 3%.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي المستحوذ على نحو ثلث الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني بنسبة 0.48% إلى مستوى 83.6 جنيه، وسهم المجموعة المالية هيرميس القابضة 1.10% إلى مستوى 17.39 جنيه.

كما صعد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 2.72% إلى 11.3 جنيه، كما ارتفع سهم جلوبال تيليكوم بنسبة 1.5% إلى مستوى 3.3 جنيه.





وحتى منتصف تداولات الأحد ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.97%، إلى مستوى 712 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.59% إلى 1813 نقطة.





وقال عبدالرحمن متولي رئيس قسم التحليل الفني ببنك استثمار فاروس إنه يتوقع أن يواصل السوق تعافيه من موجة الهبوط التي شهدها مؤخرًا، مع العودة إلى نطاقات التداول المعتادة عند 15,300 نقطة.





وأشار إلى أنه من المرجح بعد الوصول لهذه المستويات أن يسير السوق عرضيًا بين 15,300 نقطة و15,800 نقطة.

وأوصى متولي الشراء في بعض الأسهم المدارة جيدًا، فضلا عن الأسهم المستفيدة من انخفاض قيمة العملة المحلية، والتي شملت عدد كبير من الأسهم القيادية، أبرزها البنك التجاري الدولي، وهيرميس القابضة، وسي آي كابيتال، والقلعة، وطلعت مصطفى، وسوديك .





وأيضا أوراسكوم للتنمية، والمصرية للاتصالات، وجلوبال تيليكوم، وابن سينا، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، والسويدي، وأوراسكوم كونستراكشون، وجهينة، والقابضة المصرية الكويتية، وسيدي كرير، ومصر لإنتاج الأسمدة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات.





ويتوقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية تحرك الأسهم القيادية نحو الصعود الأسبوع الحالي بما يدعم تحركات المؤشر الرئيسي إلى مستوى 15000 نقطة، متوقعا تحرك التجاري الدولي بين 82 و 86 جنيه.