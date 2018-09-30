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اتصالات وتكنولوجيا
Google تطلق برنامج أبطال الإنترنت لمساعدة الأطفال
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:53 م
محرك بحث جوجل
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المال - خاص
أعلنت شركة Google -اليوم الأحد- عن إطلاق برنامج "أبطال الإنترنت" لتعليم الأطفال أساسيات الاستخدام الآمن للإنترنت باللغة العربية.
ويقدم البرنامج مجموعة متنوعة من المراجع والأنشطة عبر الإنترنت لتشجيع الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور في اتخاذ قرارات أذكى على الإنترنت.
وتركز المنصة الإلكترونية — g.co/abtalinternet — على خمس مبادئ أساسية لمساعدة الأطفال في استكشاف عالم الإنترنت بأمان وثقة، وذلك من خلال تعلمهم كيفية استخدام الإنترنت بذكاء، وحذَر، وثقة، ولطف، وشجاعة، كما يتضمن البرنامج لعبة "عالم الإنترنت"، وهي لعبة إلكترونية ممتعة تتضمن مغامرات يتمحور كل منها حول السلامة الإلكترونية وتعلًم عمليات الاحتيال والخداع، وتجنب التنمر الإلكتروني، وأساسيات الخصوصية والأمان، والحفاظ على السمعة الرقمية، وأهمية الإبلاغ عن أي محتوى غير لائق على الإنترنت.
وبهذه المناسبة، قال طارق عبدالله، الرئيس الإقليمي للتسويق في Google الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن نؤمن بدور التكنولوجيا في إطلاق العنان للإبداع وإتاحة الفرص حتى للأطفال. ولكن في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون الأطفال على اطّلاع تام على سبل الاستخدام الآمن للإنترنت ليتمكنوا من الاستمتاع بالفرص التي يتيحها لهم التواصل في العصر الرقمي".
وأضاف عبدالله: "نريد أن يتمكن جميع الأطفال من حماية معلوماتهم الشخصية على الإنترنت، وتجنب المحتوى غير اللائق، ومحاولات التصيد الاحتيالية، وهم في رحلة استكشاف عالم الإنترنت، وسيتيح برنامجنا الجديد تزويد المعلمين وأولياء الأمور بمراجع قابلة للتطبيق لتعليم أساسيات المواطنة الرقمية والاستخدام الآمن للإنترنت في إطار تجربة ممتعة واستثنائية لأطفال العالم العربي".
وتطوير برنامج "أبطال الإنترنت" بالتعاون مع مؤسسات مختصة بالأمان الإلكتروني مثل المؤسسة العالمية وغير الربحية Family Online Safety Institute، وجمعية iKeepSafe، والمنظمة غير الربحية ConnectSafely.
وأشار استبيان أجرته Google مؤخراً، مع مجموعة من المعلمين في العالم العربي، تبين فيه أن غالبيتهم مع أهمية بدء تعليم السلامة الإلكترونية للأطفال في المنازل قبل المدارس.
وأضاف %98 من المعلمين أن موضوع الأمان الإلكتروني يجب أن يكون جزءاً أساسياً في المنهاج الدراسي.
كما أفاد 1 من أصل 3 معلمين على مرورهم على الأقل بحادثة واحدة متعلقة بالأمان الإلكتروني في المدرسة (مثل مشاركة المعلومات الشخصية أو التنمُّر الإلكتروني)، وأعرب %84 من المعلمين أنهم لا يمتلكون المراجع اللازمة لتعليم الطلاب أساسيات الأمان الإلكتروني.
جوجل
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