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اقتصاد وأسواق
الزراعة: نستهدف معدل نمو سنوي 4٪ ضمن إستراتيجية 2030
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:47 م
وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت
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وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت
سيد بدر
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي سنوي بنسبة 4٪ ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، رغم ارتفاع عدد السكان.
وأوضح أبوستيت، في كلمته بالمؤتمر الختامي للزراعة الرقمية بجامعة النيل، اليوم الأحد، أن الحلول الرقمية للزراعة تساعد بشكل كبير على مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتعظم من استخدام الموارد المتاحة، ويمكن أن تدفع مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
ولفت إلى أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات تبلغ 3٪ وهي نسبة ضئيلة للغاية، موضحًا أن البنوك تعتبر الزراعة قطاعًا مرتفع المخاطر، ويجب أن تتغير هذه النظرة لدفع القطاع نحو مزيد من النمو.
وزارة الزراعة
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