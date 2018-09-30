الزراعة: نستهدف معدل نمو سنوي 4٪ ضمن إستراتيجية 2030

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت

سيد بدر



قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن الوزارة تستهدف تحقيق معدل نمو زراعي سنوي بنسبة 4٪ ضمن إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، رغم ارتفاع عدد السكان.



وأوضح أبوستيت، في كلمته بالمؤتمر الختامي للزراعة الرقمية بجامعة النيل، اليوم الأحد، أن الحلول الرقمية للزراعة تساعد بشكل كبير على مواجهة المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع، وتعظم من استخدام الموارد المتاحة، ويمكن أن تدفع مصر نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.



ولفت إلى أن نسبة الاستثمارات الزراعية من إجمالي الاستثمارات تبلغ 3٪ وهي نسبة ضئيلة للغاية، موضحًا أن البنوك تعتبر الزراعة قطاعًا مرتفع المخاطر، ويجب أن تتغير هذه النظرة لدفع القطاع نحو مزيد من النمو.