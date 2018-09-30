بنك التنمية الصناعية: 700 مليون جنيه حجم مشاركتنا بمبادرة التمويل العقاري

بنك التنمية الصناعية والعمال

أحمد الدسوقى



قال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال، إن مصرفه يحتل المرتبة الخامسة بين البنوك المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى.



وأشار فهمي، خلال كلمته بمؤتمر التمويل العقارى، اليوم الأحد، إلى أن حجم مشاركة البنك فى المبادرة يتعدى 700 مليون جنيه، مؤكدًا رغبة مصرفه فى التوسع فى التمويل العقارى خلال الفترة المقبلة.



وأكد أن تمويلات مصرفه فى المبادرة ساهم فى توفير الوحدات السكنية لآلاف العملاء من متوسطى ومحدوى الدخل.