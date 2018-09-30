القلعة - لوجو جديد

خالد بدر الدين:



قفزت أسعار أسهم شركة القلعة هولدينج للاستثمار بحوالى 139 % منذ بداية العام حتى الآن لتسجل أفضل أداء بين الشركات المصرية وبالمقارنة مع هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX 30 بحوالى 2.6 % خلال نفس الفترة.



وذكرت وكالة بلومبرج إن 3 من المحللين بها أجروا مسحا على البورصة المصرية وتوصلوا إلى أن أسهم شركة القلعة المعروفة سابقا باسم سيتاديل كابيتال ستحقق متوسط عائد بحوالى 37 % خلال ال12 شهر القادمة وأوصوا المستثمرين بشراء هذه الأسهم.



وأكد هشام الخانزدار العضو المنتدب والمشارك فى تأسيس القلعة هولدينج إن الشركة تبذل جهودا مكثفة لإنهاء الخسائر السنوية من خلال بيع أصول لا تحقق أرباح وتقليص الديون قبل انتعاش مشروع تكرير البترول الذى طال انتظاره والذى سيعود للحياة خلال العام القادم.



وتملك شركة القلعة أنشطة فى العديد من الصناعات منها الطاقة و الأسمنت واللوجستيات كما باعت أنشطة خاسرة لتركز على الأصول الأكثر ربحية بعد أن تكبدت خسائر فى كل سنة منذ طرح أسهمها فى اكتتاب عام فى 2008 ما عدا سنة واحدة فقط حققت فيها أرباح.