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سيــارات
نيسان تخفض أسعار باترول 150 ألف جنيه في أوتوماك فورميلا
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:34 م
نيسان باترول
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أحمد عوض
خفضت شركة نيسان موتور إيجيبت، أسعار سيارات "باترول" بقيمة 150 ألف جنيه، لتصل إلى 3.5 مليون جنيه، وذلك على هامش فعاليات معرض أوتوماك فورميلا، مقارنة بـ 3 ملايين و650 ألفًا سابقًا.
وتأتي نيسان باترول بمحرك " v6" سداسي اﻷسطوانات، ليعطي قوة قدرها 275 حصاناً، وعزم أقصى للدوران 394 نيوتن متر.
وتتضمن جناح نيسان في معرض أوتوماك فورميلا 3 طرازات، هي: صني وسنترا المجمعة محليًا، إضافة إلى "قشقاي" المنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv.
وتمكنت نيسان من بيع ما يقرب من 72 وحدة، خلال الشهور الثمانية اﻷولى من العام الحالي، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
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