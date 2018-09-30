مشتريات المصريين تدفع البورصة للصعود في منتصف تعاملات الأحد

البورصة المصرية

رجب عزالدين



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- وسط اتجاه شرائى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.85 % عند مستوى 14756 نقطة، وكذا الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.31% عند مستوى 700 نقطة، حتى الساعة 12:00.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 175 مليون جنيه تقريبًا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانب للشراء، بصافى قيم تداولات قدرها 8 ملايين جنيه، و6 ملايين جنيه، 1.5 مليون جنيه، 135 ألف جنيه على التوالى.



واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد للبيع، بصافى قيم تداولات قدرها 9 ملايين جنيه، 6.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 74 سهمًا من إجمالى 129 سهماً متداولاً، وهبط 16 وبقى 39 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات، الخميس، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.14 % عند مستوى 14632نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 698نقطة.

