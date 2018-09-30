EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
233 مليون جنيه أرباح القلعة بالنصف الأول
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:07 م
شركة القلعة
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
39% نمواً في إيرادات القلعة
أسهم القلعة والتجاري والنساجون تستحوذ على ثلث تداولات البورصة
القلعة الأكثر تداولًا بالبورصة اليوم بقيمة 92.4 مليون جنيه لليوم الثاني
شركة القلعة
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، تحولها للربحية خلال النصف الأول من العام الحالى بسبب ارتفاع الإيرادات.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 233 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل خسائر بلغت 3.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.
وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة المشار إليها إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة خلال 2017.
وسجلت الشركة خسائر بلغت 184 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 596.08 مليون جنيه بالربع الأول من 2017.
يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 5.9 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 5.6 مليار جنيه في 2016.
مجموعة القلعة
القلعة للاستشارات المالية - CCAP
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا