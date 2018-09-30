233 مليون جنيه أرباح القلعة بالنصف الأول

شركة القلعة

رجب عزالدين



أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، تحولها للربحية خلال النصف الأول من العام الحالى بسبب ارتفاع الإيرادات.



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 233 مليون جنيه، خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2018، مقابل خسائر بلغت 3.67 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.



وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة المشار إليها إلى 6.2 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.3 مليار جنيه في الفترة المقارنة خلال 2017.



وسجلت الشركة خسائر بلغت 184 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل خسائر بلغت 596.08 مليون جنيه بالربع الأول من 2017.



يشار إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 5.9 مليار جنيه، خلال العام المنتهي في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 5.6 مليار جنيه في 2016.