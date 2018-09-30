مى عبد الحميد: 17 مليار جنيه حجم قروض مبادرة التمويل العقارى

مى عبد الحميد

أحمد الدسوقى وخالد الأسمر



قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن حجم التمويلات داخل مبادرة التمويل العقارى بلغت حتى الآن 17 مليار جنيه.



وأشارت عبدالحميد، خلال كلمتها بمؤتمر فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادى الخامس.. المشاكل والحلول"، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق يتعاون فى الوقت الحالى مع 23 جهة تمويل من بنوك عامة وخاصة وأجنبية، إضافة إلى شركات التمويل العقارى.



وأكدت أن هناك مفاوضات لاستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء قيمة التمويلات التى تم تخصيصها من قبل البنك المركزى وبلغت 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسب التعثر فى المبادرة ضئيلة للغاية.