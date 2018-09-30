EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
مى عبد الحميد: 17 مليار جنيه حجم قروض مبادرة التمويل العقارى
الأحد 30 سبتمبر 2018 12:01 م
مى عبد الحميد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
قطاع التمويل العقارى يراهن على خفض الفائدة والتسجيل
«التنمية والعمال» يدرس ضخ 180 مليون جنيه فى «التمويل العقارى»
«الأهلى المتحد» تنضم إلى مساهمى المصرية لإعادة التمويل العقارى
مى عبد الحميد
أحمد الدسوقى وخالد الأسمر
قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن حجم التمويلات داخل مبادرة التمويل العقارى بلغت حتى الآن 17 مليار جنيه.
وأشارت عبدالحميد، خلال كلمتها بمؤتمر فعاليات مؤتمر القضاء الاقتصادى الخامس.. المشاكل والحلول"، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق يتعاون فى الوقت الحالى مع 23 جهة تمويل من بنوك عامة وخاصة وأجنبية، إضافة إلى شركات التمويل العقارى.
وأكدت أن هناك مفاوضات لاستمرار المبادرة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب انتهاء قيمة التمويلات التى تم تخصيصها من قبل البنك المركزى وبلغت 20 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسب التعثر فى المبادرة ضئيلة للغاية.
التمويل العقاري
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا