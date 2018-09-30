مصر العليا للكهرباء تنفذ أعمال بقيمة 136 مليون جنيه في قنا

عمر سالم

استعرض المهندس رأفت حسين شمعة، رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تقريرًا أوضح فيه ما تم إنجازه من نسب التطوير فى محافظة قنا، التى تعد ضمن المناطق التى تغطيها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.





وأوضح شمعة، أن إجمالى الأعمال التى تم تنفيذها بالمحافظة تصل إلى 136 مليون جنيه.

وأضاف شمعة، أن الشركة نفذت عددًا من الإنجازات فى مجال تأمين التغذية الكهربائية وبأعلى جودة ممكنة لجمهور المشتركين بمحافظة قنا، وبلغ 859238 مشتركًا على كافة أنماط الاستهلاك بكافة المناطق التى تغطيها الشركة.





وأشار إلى الأعمال التي تم تنفيذها بالخطة الطموحة على أرض المحافظة، وتركيب وإحلال عدد 229 محول قدرات مختلفة لاستيعاب الأحمال المطلوبة، وتركيب وإحلال أكشاك محولات لـ 110 أكشاك معدنية.





وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المتوسط، قامت الشركة بإنشاء وإحلال خطوط هوائية جهد متوسط بطول 106 كم، إضافة إلى أنه تم إحلال موزع جهد متوسط بمدينة قفط .

وفي مجال تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض بالمدن والقري قامت الشركة بتركيب وإحلال عدد 1514 عامود جهد منخفض، وإحلال الموصلات العارية بأخري معزولة بطول 553 كم، وإنشاء سورتيهات جهد منخفض بطول 6.6 كم.

كما تم إسناد الاعمال المدنية لإنشاء 2 موزع جهد متوسط، بإجمالي 10 ملايين جنيه، وهما: موزع الأرتوازي لخدمة مدينة قوص، موزع كهربة الريف لخدمة أهالي منطقة شرق مدينة قنا.

وأكد شمعة أن الشركة بصدد الانتهاء من كافة أعمال التطوير المقررة للوصول بالخدمة المقدمة لجمهور المشتركين فى أعلى صورها، ويتم التعامل مع شكاوى المواطنين بأقصى سرعة ممكنة لتلافى أية أعطال وإزالة أسباب الشكوى.





وأضاف أنه يتم التطوير سرعة التنفيذ مع الإلتزام بالدقة، تأكيداً لتوجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وجودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد فى النهاية من وصول الخدمة فى أفضل صورها.