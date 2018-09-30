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بورصة وشركات
صفقة من الحجم الكبير على أسهم بايونيرز القابضة للاستثمارات
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:56 ص
بايونيرز القابضة للاستثمارات
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بايونيرز القابضة للاستثمارات
رجب عزالدين:
أعلنت إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، عن تنفيذ صفقة من الحجم الكبير على 34.1 مليون سهم من حقوق اكتتاب بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بقيمة اجمالية 18.76 مليون جنيه تقريبا.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد وافقت فى أغسطس الماضى على قيد حق اكتتاب زيادة رأسمال لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، منفصلا عن السهم الأصلي.
وانتهى الحق في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة للمساهمين القدامى لحاملي ومشتري السهم فى 2 سبتمبر الجاري.
وأقرت عمومية الشركة في يونيو الماضي، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.6 مليار جنيه إلى 4.68 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.08 مليار جنيه، موزعة على 216.1 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم، بالإضافة إلى 10 قروش مصاريف إصدار، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة.
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