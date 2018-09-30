EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
المصري للصادرات: خصصنا مليار جنيه لزيادة محفظة القروض وأذون الخزانة
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:55 ص
البنك المصرى لتنمية الصادرات
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البنك المصرى لتنمية الصادرات يطرح حساب كل يوم بعائد متزايد
المصرى لتنمية الصادرات يرصد 3 ملايين جنيه لدعم التعليم والصحة
البنك المصرى لتنمية الصادرات
رجب عزالدين
قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه استخدم حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى زيادة محفظة القروض والتسهيلات وأذون الخزانة.
جاء ذلك فى إفصاح من البنك، مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، بخصوص نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال.
وقال البنك عن قيمة الاكتتاب البالغة مليار جنيه، والمنفذ فى فبراير 2018، تم استخدامها بالكامل فى زيادة محفظة القروض وأذون الخزانة.
وارتفع صافي ربح البنك إلى 702.8 مليون جنيه، خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018، مقابل 502.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.
البنك المصرى لتنمية الصادرات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا