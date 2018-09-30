المصري للصادرات: خصصنا مليار جنيه لزيادة محفظة القروض وأذون الخزانة

البنك المصرى لتنمية الصادرات

رجب عزالدين



قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إنه استخدم حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال فى زيادة محفظة القروض والتسهيلات وأذون الخزانة.



جاء ذلك فى إفصاح من البنك، مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأحد، بخصوص نموذج الإفصاح نصف السنوي عن استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال.



وقال البنك عن قيمة الاكتتاب البالغة مليار جنيه، والمنفذ فى فبراير 2018، تم استخدامها بالكامل فى زيادة محفظة القروض وأذون الخزانة.



وارتفع صافي ربح البنك إلى 702.8 مليون جنيه، خلال العام المنتهى 30 يونيو 2018، مقابل 502.07 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.