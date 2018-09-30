مصر الجديدة للإسكان تقترح توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 225 مليون جنيه

شركة مصر الجديدة للإسكان

رجب عزالدين



قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها ستعرض توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 225.6 مليون جنيه على الجمعية العامة العادية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .



وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن توزيع الأرباح سيكون بواقع 0.51 جنيه للسهم وسيتم عرضه على العمومية لاتخاذ القرار المناسب كما هو متبع في الأعوام السابقة التى اعتمدت فيها الشركة على تدعيم موقف السيولة لآداء التزامتها النقدية فى مواعيدها المقررة.



واقترحت الشركة الأسبوع الماضي عدم توزيع حصة المساهمين من أرباح العام المالي 2017-2018، البالغة 225.6 مليون جنيه.



وسجلت الشركة صافي ربح قدره 265.3 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2018 مقابل أرباح بلغت 348.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2016-2017.