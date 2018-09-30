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اقتصاد وأسواق
%11.8 زيادة في معدلات التجارة الخارجية غير البترولية
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:41 ص
عمرو نصار
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عمرو نصار
محمد ريحان:
أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية لمصر خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري أن معدلات التبادل التجاري حققت زيادة ملموسة بلغت 11.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، حيث سجلت 59 مليار و683 مليون دولار مقابل 53 مليار و346 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن الصادرات المصرية حققت خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة قدرها 10%، بلغت 16 مليارا و540 مليون دولار مقابل 14 مليارا و992 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بفارق مليار و547 مليون دولار.
وحققت الواردات نسبة زيادة قدرها 12%، بلغت 43 مليارا و143 مليون دولار مقارنة بـ 38 مليارا و354 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 4 مليارات و789 مليون دولار.
وحول التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية غير البترولية أوضح التقرير أن معدلات التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حققت خلال الثمانية أشهر الأول من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 28.2%، سجلت 4 مليارات و406 ملايين دولار مقابل 3 مليارات و436 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 97 مليون دولار، كما حققت معدلات التبادل التجاري مع الدول الإفريقية بدون الدول العربية خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري نسبة زيادة بلغت 19.5%، وسجلت مليار و633 مليون دولار مقابل مليار و366 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 267 مليون دولار.
وحققت معدلات التبادل التجاري السلعي بين مصر والدول العربية زيادة ملموسة بنسبة 9%، بلغت 8 مليارات و902 مليون دولار مقارنة بـ 8 مليارات و158 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2017 بفارق 744 مليون دولار، كما حققت حركة التجارة الخارجية بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال الفترة محل التقرير نسبة زيادة بلغت 3.9% حيث سجلت 18 مليارا و338 مليون دولار مقابل 17 مليارا و651 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بفارق 687 مليون دولار.
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