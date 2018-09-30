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بورصة وشركات
بروكرز لتداول الأوراق المالية تعلن استعادة نشاطها
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:28 ص
البورصة
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البورصة
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية تستعيد نشاطها، اعتبارًا من اليوم الأحد 30 سبتمبر الجارى.
وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم، إن الشركة تقدمت للهيئة بما يفيد إتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المخالفات أثناء فترة التوقف، وبعرض الموضوع على رئيس الهيئة وافق على الاكتفاء بما تم تنفيذه من قرار الإيقاف السابق.
وأعلنت الهيئة فى 26 يوليو 2018 عن وقف شركة بروكرز لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ في 19 فبراير 2018.
البورصة المصرية
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