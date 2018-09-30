4 عوامل لاستعادة «بروتون» مكانتها فى سوق السيارات

- جمال عسكر: توافر الموديلات المطروحة بكميات وفيرة وخدمات ما بعد البيع - حسين مصطفى: التضحية بجزء من هامش الربح كأداة تسويقية



شريف عيسى

يترقب سوق السيارات اقدام مجموعة عز العرب، وكلاء سيارات بروتون وفولفو وجيب وسيتروين وأستون مارتن، إعادة طرح العلامة الماليزية بروتون بعد غياب دام لأكثر من 3 سنوات.

كان برتون العالمية فى أعلنت فى وقت سابق فى بيان رسمى أن ارتفاع أسعار الصرف وقرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف جعل من الصعب استمرار عمليات بروتون فى السوق المحلى، خاصة بعد أن باتت أسعارها غير قادرة على المنافسة.

وحدد خبراء سوق السيارات 4 عوامل أساسية ستسهم فى نجاح بروتون فى السوق المحلى، التنوع فى الموديلات والفئات المقدمة، والتسعير العادل للطرازات المقدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، وأخيرًا والتوسع فى افتتاح صالات للعرض لتغطية أكبر نطاق ممكن من محافظات الجمهورية.

وفى البداية، قال جمال عسكر، مدير قطاع خدمات ما بعد البيع بشركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، أن استعادة بروتون لنجاحها فى السوق المصرى يعتمد على ركيزتين أساسيتين وهما توافر الموديلات المطروحة بكميات ملائمة للطلب، بالإضافة إلى توافر خدمات ما بعد البيع سواء صيانة أو قطع غيار.

وأضاف أن قوة الوكيل وشبكة الموزعين يعدان العوامل الأساسية فى نجاح أى علامة تجارية، إذ أن قوة العلامة التجارية على الساحة العالمية لايعنى فى الأساس قدرتها على تحقيق نجاحات فى السوق المحلى.

وأشار إلى أن على مدار تاريخ العلامات التجارية شهد السوق تخارج العديد من العلامات التجارية التى تتمتع بسمعة طيبة على عالميًا سواء من معدلات مبيعات، او تنوع فى الطرازات، إلا أنها سرعان ما تخارجت لعدم توافر الجدارة المالية للوكيل بحيث يتمكن من ضخ استثمارات فى صالات العرض، ومراكز الصيانة.

وأوضح أن طبيعة سوق السيارات فى جذب العميل لموديل معين يعتمد فى الأساس على السعر المناسب، مؤكدًا على أن السوق يفتقد لوجود طراز يمس احتياجات ذو الدخول المتوسطة، والتى عانت عقب قرار التعويم من عدم وجود سيارات تلائم دخولها.

وطالب عسكر مجموعة عز العرب بضرورة مراعاة التسعير العادل لطرازات بروتون خاصة فى ظل حالة الترقب التى يشهدها السوق من اقتراب الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية من الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عمل العديد من العروض الترويجية لحث العملاء على اقتناء السيارة بما يمكن العلامة الماليزية من استعادة حصتها السوقية.

وتابع : كما أنه على عز العرب إطلاق العديد من عروض الصيانة المجانية للعملاء القدامى، وتأمين ضد الحوادث، علاوة عن خدمة Door To Door لصيانة السيارة وتوفير قطع الغيار الأصلية أمام مقر اقامة عميل بروتون.









وفى سياق متصل، قال اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن بروتون تعد من السيارات التي حققت العديد من النجاحات فى السوق المحلية خلال الفترة من 2011 وحتى 2014 فى ظل التسعير، الذى وصفه بـ "العادل" خلال تلك الفترة.



وأشاد مصطفى بعودة بروتون للسوق المصرية، خاصة في كونها سيارة جديدة -على حد وصفه- ستتمكن من تحقيق زيادة فى مبيعات السوق الإجمالية، وزيادة حدة منافسة الشركات على استقطاب الراغبين فى الشراء من ذوى الدخول المتوسطة.



ورهن تمكن مجموعة عز العرب من هيمنة على حصة سوقية ملائمة من شريحة السيارات العائلية، بالتزامن مع قرب إطلاق العلامة التجارية بالتسعير العادل، مشددًا بضرورة التضحية بجزء من هامش الربح كأداة تسويقية تسهم فى تحريك عمليات البيع، فى ظل إعلان بروتون العالمية عن استهدافهم بيع 1000 سيارة حتى نهاية العام الجارى.



وأكد أن اتسام سوق السيارات بكونه سوق سعرية سيسهم فى حصد بروتون حصة سوقية ملائمة من المبيعات الإجمالية للسوق، مطالبًا فى الوقت ذاته بضرورة إعلان مجموعة عز العرب عن ضخ استثمارات بقوة سواء فى صالات العرض، وخدمات ما بعد البيع لتحقيق الانتشار القوى للعلامة الماليزية.



وأكد سمير علام، نائب رئيس شعبة وسائل النقل بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إعادة تقديم بروتون فى هذه الفترة يعد رسالة قوية ببداية استعادة سوق السيارات انتعاشة بعد حالة الركود التى عانى منها بداية من 2016 وحتى نهاية 2017.



تجدر الإشارة إلى أن سوق السيارات بدأ فى التراجع بعد أن تمكن فى عام 2014 من الوصول بحجم مبيعاته إلى معدلات قياسية بلغت 295 ألف سيارة، نتيجة ارتفاع اسعار الصرف فى السوق السوداء، علاوة عن إعلان البنك المركزى تحجيمه للواردات بتطبيق سياسية وقود قيود على فتح الإعتمادات الدولارية على الاستيراد بواقع 10 آلاف شهريًا للأفراد، و50 ألفًا للشركات.







