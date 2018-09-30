EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
مطروح تخاطب الوزراء لتنفيذ مشروع إيفاد
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:12 ص
جانب من اجتماع محافظ مطروح
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جامعة سيناء توفر 10 منح مجانية سنوياً لأبناء مطروح
محافظ مطروح: مخطط لتطوير شاطئى الغرام وروميل
محافظ مطروح يتفقد مكتبة مصر العامة ومتحفى الآثار والتراث
جانب من اجتماع محافظ مطروح
معتز محمود
أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، عن مخاطبة مجلس الوزراء لسرعة تنفيذ مشروع إيفاد، على أرض المحافظة، لأهميته في تحقيق أعلى استفادة من المشروع وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق نهضة زراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مطروح، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع إيفاد "ifad" التابع للأمم المتحدة لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.
وأكد محافظ مطروح على أهمية الإتفاق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إيفاد "ifad" التابع للأمم المتحدة لإقامة مشروع قومى لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، بهدف تنمية المنطقة الساحلية من غرب الضبعة وحتى السلوم، إضافة إلى واحة سيوة بقيمة 61 مليون دولار.
وأوضح الدكتور نعيم مصيلحي، مدير مركز بحوث الصحراء، أن مشروع إيفاد سينفذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار النشو وتنمية الوديان وتنمية المراعى والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.
ويستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس بواحة سيوة وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وإنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية.
مرسى مطروح
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا