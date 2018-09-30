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الإسكندرية

مطروح تخاطب الوزراء لتنفيذ مشروع إيفاد

جانب من اجتماع محافظ مطروح
جانب من اجتماع محافظ مطروح
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جانب من اجتماع محافظ مطروح

معتز محمود

أعلن اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، عن مخاطبة مجلس الوزراء لسرعة تنفيذ مشروع إيفاد، على أرض المحافظة، لأهميته في تحقيق أعلى استفادة من المشروع وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق نهضة زراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مطروح، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع إيفاد "ifad" التابع للأمم المتحدة لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة.

وأكد محافظ مطروح على أهمية الإتفاق مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية إيفاد "ifad" التابع للأمم المتحدة لإقامة مشروع قومى لتحقيق التنمية الزراعية بالمحافظة، بهدف تنمية المنطقة الساحلية من غرب الضبعة وحتى السلوم، إضافة إلى واحة سيوة بقيمة 61 مليون دولار.

وأوضح الدكتور نعيم مصيلحي، مدير مركز بحوث الصحراء، أن مشروع إيفاد سينفذ العديد من المشروعات على أرض المحافظة، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلاً من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار النشو وتنمية الوديان وتنمية المراعى والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.

ويستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس بواحة سيوة وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وإنشاء وحدات مجمعة للميكنة الزراعية.

مرسى مطروح
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