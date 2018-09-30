استيراد 17 شحنة غاز في الربع الأول بقيمة 500 مليون دولار

الغاز الطبيعي

خالد بدر الدين



أعلن حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول المصرية اليوم الأحد أن الحكومة استوردت 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2018-2019، وذلك بقيمة 500 مليون دولار.



تأتي تصريحات المتحدث حمدي عبد العزيز لرويترز بعدما أعلن طارق الملا وزير البترول يوم السبت أن مصر أوقفت استيراد الغاز المسال من الخارج بعد أن تسلمت آخر شحناتها منه الأسبوع الماضي وأضاف عبد العزيز أن مصر ستحقق وفرا قدره ”1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد الغاز المسال“.



وأوضح عبد العزيز أن مصر استوردت ”18 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2016-2017 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في 2017-2018 مقابل 1.8 مليار دولار و17 شحنة في 2018-2019 بقيمة 500 مليون دولار“.



وذكرت وكالة رويترز أن إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي بلغ 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي. والإنتاج المصري ينمو باطراد منذ بدء تشغيل الحقل ظُهر في ديسمبر 2017.



وتعمل مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره بعد عدة اكتشافات كبيرة.