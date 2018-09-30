البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد

البورصة المصرية

رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18 % عند مستوى 14804 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 699 نقطة حتى الساعة 10:30



واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.14 % عند مستوى 14632نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 698 نقطة .



كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.17 % عند مستوى 1784 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 0.38 % عند مستوى 2271 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.06% عند مستوى 14172نقطة.