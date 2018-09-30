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بورصة وشركات
البورصة تصعد في افتتاح تعاملات الأحد
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:02 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول نصف ساعة تداول.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18 % عند مستوى 14804 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.17% عند مستوى 699 نقطة حتى الساعة 10:30
واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب،حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.14 % عند مستوى 14632نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% عند مستوى 698 نقطة .
كما صعد المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.17 % عند مستوى 1784 نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 0.38 % عند مستوى 2271 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 0.06% عند مستوى 14172نقطة.
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