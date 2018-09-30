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اقتصاد وأسواق
انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية
الأحد 30 سبتمبر 2018 11:00 ص
الأقصر وأسوان
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الأقصر وأسوان
دعاء محمود
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة باللغة الفرنسية والذي يعقد حالياً بمدينتي الأقصر وأسوان ويستمر حتى 2 أكتوبر بمشاركة 150 شركة سياحية بلجيكية.
وشهد مطار الأقصر وصول ممثلي شركات السياحة قادمين علي رحلة خاصة لمصر للطيران من بروكسل لحضور فعاليات المؤتمر.
تأتي مشاركة مصر للطيران كناقل رسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV)، في إطار مسؤوليتها الوطنية ودعمها للمؤتمرات الدولية التي تحتضنها مصر في مختلف المجالات.
ويتناول المؤتمر العديد من الموضوعات الهامة وعلي رأسها الموضوعات التي تخص تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلي مصر عبر مطار القاهرة من خلال ورش عمل تم تحضيرها اليوم وذلك لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة السياحية بين البلدين.
تعد هذه المؤتمرات فرصة عظيمة لكل المهتمين بمجال السياحة للالتقاء تحت سقف واحد، ليتبادلوا الخبرات للوصول إلى أفضل البرامج .
ومن جانبه أعرب رئيس اتحاد شركات السياحة البلجيكية Hedy Hafsia، في كلمته عن سعادته بزيارة مدينة الأقصر الرائعة، وتمني نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه، مشيدا بحسن الاستقبال والجهود المبذولة من جانب مصر للطيران في إنجاح الحدث، متمنيا ان يكون هناك مزيد من التعاون بين الجانبين.
وأعرب ممثلو شركات السياحة عن سعادتهم لتواجدهم في أحد أهم مناطق الجذب السياحية الكبرى والعريقة التي تزخر بها جمهورية مصر العربية، حيث قامت مصر للطيران بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة بإعداد زيارات أمس لأهم الأماكن السياحية بمدينة الأقصر .
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