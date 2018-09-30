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تجنيب مصر حربا أهلية عالمية.. ضرورة بقاء
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:42 ص
شريف عطية
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شريف عطية
يتزامن الخلل فى آليات التعاون الدولى.. مع مراحل انتقالية دقيقة على كل من الصعيد الداخلى والعربى والإقليمى والدولى، ذلك فى حقبة زمنية يندر أن تجمعهم «معاً».. تلك الحالة من السيولة، بحيث لا يمكن استشراف مناحيها السياسية منفردة دون نظيراتها الأخريات فى أقاليم العالم المختلفة؟ كقرية صغيرة على ظهر البسيطة.. إذ تقارب القوى الثلاث العظمى، أميركا- روسيا- الصين- خيارات استراتيجية، فيما بين التعاون أو التنافس خلال العقد الأخير لتحديد شكل النظام الدولى المقبل- إلا أن ثمة ضغوطات كبرى مازالت تعترضها فى هذه السبيل.. خاصة مع ظهور تحديات المرحلة التالية لصعود التيار «الشعبوي» الذى يمثله منذ العام 2017 الرئيس «دونالد ترامب» فى الولايات المتحدة، التى تفرض آليات غير تقليدية للمواجهة مع المعاقل الديمقراطية، سواء من دعم القوة المتنامية للسياسيين الشعبويين فى أوروبا أو فى غيرها.. ما يمثل- مثالاً- حجر عثرة أمام تدشين عملية إصلاح قوية يحتاجها الاتحاد الأوروبى، خاصة منطقة اليورو، وما قد توحى إليه النتائج المحتملة التى قد تتواكب مع انتخابات البرلمان الأوروبى مايو 2019، لجهة التيار الشعبوى، ما قد يعنى تحول الدبلوماسية الأوروبية عن تركيزها التقليدى على قضايا الشرق الأوسط، ولتصبح أقل وضوحاً فيما يتعلق بقضايا أخرى مثل أزمة تعدد الأقطاب.. والحوار مع أفريقيا.. إلخ، مما قد يستدعى من أوروبا بناء تحالفات جديدة، ربما فى المستقبل القريب.. أو سواء على خلفية التحدى المشترك للتحركات الأميركية المتتالية لمواجهة كل من روسيا والصين (وعلى أطراف أخرى بينها إيران).. اللتين تنحوان بدورهما (ربما بموازاة نسبية مع الاتحاد الأوروبي) إلى التركيز أكثر فى الشهور الأخيرة للمقاربة بين كل من القوتين.. الصينية (بذراعها الاقتصادية العملاقة).. والروسية (بعضلاتها العسكرية الأقرب إلى الخيال العلمى)، ذلك لبلورة ملامح ما يطلق عليه الجانبان- موسكو وبكين- النواة الأولى لنظام عالمى جديد يواجه مرحلة الاحتكار الأميركى للقرار الدولى، وحيث يشهد جهدهما الثنائى تطوراً فى هذا المسار.. برغم أهداف متضاربة تربط جزءًا منها علاقات وثيقة مع واشنطن- إلا أن حلم «النظام الدولى غير الأحادى» يداعب- لا يزال- موسكو وبكين، ذلك دون استثناء منظوماتهما الإقليمية، أو استقلالية التحركات الأوروبية، وهكذا يتزايد الخلل فى آليات التعاون أو التنافس الدولى بسيان، حين يعلن الرئيس الأميركى فى الأمم المتحدة 25 سبتمبر 2018.. انسحاب بلاده عملياً من النظام العالمى الذى أنشأت أميركا ميكانيزماته بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تتخلى عنها بدعوى المصالح الأميركية الخاصة، سواء بإبداء عدم الاستعداد للالتزام بنظم الأمن الجماعى «الأممي».. وهو ما يعنى أن يصبح حلفاء أميركا فى «ناتو».. إلى غيرهم من أصدقائها فى الشرق الأوسط وخلافه.. ليسوا بمأمن إلا بدفع المقابل المالى للحماية العسكرية الأميركية، كما يتلقى نظام التبادل الحر والتجارة خلال السنتين الأخيرتين ضربات قاسية أخلت بالميزان التجارى العالمى، ناهيك- ثالثاً- عن النظام النقدى والمالى، وأميركا قطبه الأعظم، حيث تعمل أطراف رئيسية فى النظام إلى التحالف لإيجاد بديل عن «السلة الدولارية» المعتمدة عالمياً منذ مطلع الستينيات، الأمر الذى من الصعب حدوثه فى الأمد المنظور، إلا من انتشار النزوع الشعبوى الأميركى الذى يتمثل فى إعجاب ترامب المتكرر ببولندا.. وهو ما يحصل مثيله مع المجر والنمسا وإسكندنافيا، حيث تصعد الأحزاب اليمينية نحو السلطة، فيما يحكم الهند حزب يمينى تمييزى، كذلك الأمر مع سياسات الهوية القومية والدينية للحزب الحاكم فى تركيا، ما يعنى أن العالم أمام ظاهرة شعبوية هوجاء.. تكلف الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة ما لا يطاق، وقد لا تستثنى اقتصادات أقوى.. فى ألمانيا وروسيا والبرازيل والأرجنتين.. إلخ، ليست كمواجهة بين اليمين واليسار كما كان الشأن فى الحرب الباردة، وليس فى الاقتصاد فقط.. بل بدرجة أكبر فى الاجتماع حيث تتساجل النماذج القيمية بين بعضها البعض دون تميز عند تقييد حرية التجارة- مثالا- بين أميركا والصين.. بل أيضاً بينها وضد ألمانيا والاتحاد الأوروبى واليابان، ذلك فى وقت يفتقد فيه العالم إلى حد كبير قيادات سياسية أو عسكرية على مستوى ما يعترى النظام الدولى من خلل فى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، توشك أن تؤدى إلى أشبه ما يكون بحرب أهلية عالمية.
إلى صعيد مواز، لم يعد الشرق الأوسط- وأفريقيا.. كما كانا خلال القرنين الماضيين.. منطقة نفوذ تقليدية للغرب، خاصة من بعد عودة روسيا منذ 2015.. لتصبح حقيقة سياسية ثابتة.. انطلاقاً من وجودها العسكرى الضخم فى شرق البحر المتوسط، كما أن الصين قد أنشأت منذ 2017 - ولأول مرة- قاعدة عسكرية لها فى جيبوتى.. يتماس موقعها الإستراتيجى الحاكم مع كل من القرن الأفريقى وخليج عدن وعلى المداخل الجنوبية للبحر الأحمر فى اتجاه قناة السويس، ذلك بالتوازى مع نفوذها الاقتصادى التنموى المطرد فى القارة الأفريقية (مساعدات غير مشروطة 60 مليار دولار عن القمة الصينية الأفريقية فى سبتمبر 2018)، مما يمثل للتحركات الخارجية لكل من الصين وروسيا مرحلة جديدة سواء بالشرق الأوسط أو فى ميزان القوى الدولية بسيان.
إلى ذلك، لم يعد الصراع العالمى على تبوأ مركز الصدارة فى النظام الدولى المرتقب- ثنائى أو ثلاثى أو متعدد القطبية- يقتصر فحسب- كما السابق- على التحديات الأيديولوجية أو الجيوسياسية أو الاقتصادية، بقدر ما أصبح نزالاً بين نماذج وقيم ديمقراطية فى سياقاتها السيوسولوجية المختلفة، ما بين النيوليبرالية واللا ليبرالية، ما بين الشعبوية والقبول بالآخر، ما بين الكساد الديمقراطى والانعزالية السياسية، إذ لم يعد التقسيم السابق بين اليمين واليسار هو السائد.. إنما- بدرجة أكبر- على الهوية والقومية الشعبوية.. التى تتمرد راهناً على الليبرالية الغربية لصالح اللا ليبرالية (الموجهة).. كما فى المجر وبولندا وغيرهما أو لنظم سياسية لم تستقر بعد معالمها..
كما فى روسيا والصين وتركيا وإيران.. إلخ، فيما هناك دول أخرى لم تحسم مرحلتها الانتقالية إلى الآن نحو ما سوف تحتذيه من نظم سياسية، خاصة فى المنطقة العربية، إذ إن الأمر يتوقف على مدى ثبات وضعيتها.. سواء مع القوى الدولية العظمى أو فى مقارباتها التكتيكية الظرفية مع القوى الإقليمية، وليس آخر على المدى الذى قد تبلغه التفاعلات الاقتصادية والاجماعية فى هذا البلد أو ذاك، إذ بقدر النجاح المتحقق على الجبهة الداخلية يكون التقدم على صعيد التحركات الخارجية، والعكس صحيح، ولما كان هناك خلل فى آليات التعاون الدولى، فإن مصر تتطلع إلى تغييره على الأقل لدحر الإرهاب والتطرف والعنصرية، ومن ثم إلى استكمال برنامج الإصلاح لوضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد الوطنى.. الذى يتقاطع مساره مع عوامل أخرى عابرة للحدود، كما وتتداخل معها مصالح الاستثمارات والمؤسسات عابرة الجنسية (العولمية) من ناحية، ومع الأيديولوجيات والتيارات السياسية المتصارع داخلياً من ناحية ثانية.. وكما فى بلدان أخرى فى قارات مختلفة.. تلوح فيها بوادر السجال بين منظورين قيميين ديمقراطيين للعالم (أيديولوجية ثقافية).. قد تتبلور ضمن نتاج النظام العالمى الجديد وتطوراته المستحدثة، ليس بين تكتلات دولية أو جغرافية أو عرقية طائفية بقدر ما هى حرب أهلية عالمية.. تبدو بوادرها فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية، كما فى أميركا وبريطانيا وأوروبا، والشرق الأوسط.. وإذ على مصر عندئذ تجنب التورط فيها كضرورة بقاء.
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