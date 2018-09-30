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بورصة وشركات
تفاؤل باستمرار تعافي البورصة واستهداف 15000 نقطة
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:19 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
أبدى خبراء سوق المال نظرة تفاؤلية بشأن مواصلة مؤشرات البورصة المصرية تعافيها، خلال تعاملات الأسبوع الحالى، مدعومة بقرار البنك المركزى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بجانب التوقعات الإيجابية فى حركة أسهم البنوك.
وكانت البورصة قد تعافت خلال تعاملات الأسبوع الماضى بدعم مشتريات عربية، ساعدت رأس المال السوقى على استرداد جزء من خسائره السابقة، ليغلق عند 801 مليار جنيه، رابحًا 22 مليارا فى أسبوع.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة «EGX30» بنسبة %3.9 ليغلق عند 14632 نقطة، ومؤشر «EGX70« للأسهم الصغيرة والمتوسطة %2.2 مغلقا عند 698.7 نقطة، ومؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا %2.5، مغلقا عند 1784 نقطة.
وأبقت لجنة سياسات البنك المركزى المصرى، فى اجتماعها الخميس الماضى، على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة «الكوريدور» عند %16.75 و17.75 على الترتيب، رغم قيام الفيدرالى الأمريكى الأربعاء الماضى، برفع أسعار الفائدة %0.25 إلى %2.5، وفرض السعودية والإمارات زيادات على أسعار الفائدة لديهما بنفس النسبة، تماشيا مع تحركات الأسواق العالمية.
ورأى الخبراء أن قرار «المركزى» سيدعم قطاع البنوك هذا الأسبوع، ويساهم فى دفع السوق للصعود.
وقال مصطفى فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة «بايونيرز« لتداول الأوراق المالية، إن السوق لاتزال متأثرة بالتراجعات التى شهدتها الفترة الماضية، إلا أن قرار تثبيت معدلات الفائدة سيدعم السوق المرحلة الراهنة فى ظل غياب المحفزات.
وأضاف : «تتطلع السوق والمؤسسات إلى الطروحات الحكومية المتوقعة، والتى من شأنها خلق زخم، وحركة جديدة تصعد بالسوق مجددا».
وأكد محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول الأوراق المالية، أن قرار تثبيت الفائدة سيدعم السوق لمواصلة الصعود، بجانب توقعات بأداء إيجابى لأسهم قطاع البنوك.
وتوقع اتجاه المؤشر الثلاثينى صوب 14400 و 15000 نقطة، ومواصلة الصعود فى النصف الأول من الأسبوع، بدعم ارتفاعات سهم البنك التجارى الدولى إلى 86 جنيها، مقابل 83 الخميس.
ورجح تحرك أسهم المؤشر الثلاثينى، وهى إعمار مصر بين 3.50 و 3.90 جنيه، مقارنة بـ 3.5 الخميس، والمصرية للمنتجعات السياحية بين 1.85 و 2.15 جنيه، مقابل 1.8 الخميس، والحديد والصلب المصرية بين 4.90 و 5.80 جنيه، مقابل 5 جنيهات الخميس.
وتابع : «سهم العربية لحليج الأقطان مرشح لاختبار للتحرك ما بين 2.05 و 2.45 جنيه، مقارنة بنحو 2.2 و مصر للألومنيوم بين 33.5 و 38 جنيه، مقابل 35 الخميس، و «بايونيرز« القابضة بين 5.9 و 6.5 جنيه، مقارنة بـ 6 الخميس«.
وتوقع تحرك المؤشر السبعينى بين 688 و807 نقاط، وسط تحركات إيجابية لعدد من أسهمه، من بينها «رمكو« لإنشاء القرى السياحية بين 2.90 و 3.5 جنيه، مقابل 3 جنيهات الخميس، والعربية للأسمنت بين 4.80 و 5.40 جنيه، مقابل 5 عند إغلاقات الخميس.
كما توقع أن يتحرك سهم سيدى كرير بين 21 و 23.5 جنيه، مقابل 21.7 الخميس، وسهم مستشفى كليوباترا بين 3.30 و 3.60 جنيه، مقارنة بـ 3.4 الخميس، وسهم الدولية للمحاصيل الزراعية بين 2.40 و 2.85 جنيه، مقارنة بـ 2.5 الخميس.
ورأى محمد كمال، رئيس قسم المؤسسات المحلية بشركة رواد لتداول الأوراق المالية، أن تعافى السوق خلال الأسبوع الماضى، أمر طبيعى عقب التراجعات التى شهدتها السوق مؤخرا، متوقعا مواصلة السوق الارتدادة الصعودية هذا الأسبوع، ليتجه المؤشر الثلاثينى بين 14600 و 14800، وفى حالة مواصلة الصعود سيواصل اتجاهه نحو 15100 نقطة.
ورجح تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 740 نقطة، بدعم التحركات الإيجابية لعدد من أسهمه فى ضوء اتجاه الأفراد نحو الشراء.
وأوضح أن وتيرة البيع التى تنتهجها المؤسسات المحلية ستشهد تباطئا الأسبوع الحالى، مع التحول للشراء الانتقائى على عدد من الأسهم التى تضررت بقوة الفترة الماضية، موصيًا بشراء أسهم القلعة، و مدينة نصر، ومصر الجديدة للإسكان.
يشار إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد بدء التداول على سهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بجلسة الغد.
وخلال الأسبوع الماضى، استحوذ المستثمرون المحليون على %71.89 من التعاملات، فيما كان نصيب الأجانب %21.40 متجهين للبيع بصافى 30.55 مليون جنيه، والعرب %6.72 بصافى شراء 133.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وكان نصيب المؤسسات من التعاملات %54.61، بصافى شراء 103.20 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %45.39 من التعاملات، بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت البورصة، الأسبوع قبل الماضى، خسائر فادحة على صعيد رأس المال السوقى، والذى فقد 70 مليار جنيه دفعة واحدة، وتراجعت المؤشرات بشكل جماعى بنسبة %8، بضغط عدة عوامل شملت مبيعات محلية قوية، استعدادا لحشد السيولة للطروحات المرتقبة فى الربع الرابع من العام، وعدم وجود محفزات تدفع السوق نحو الصعود.
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