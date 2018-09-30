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بورصة وشركات
«وادى كوم أمبو» تجدول 100 مليون جنيه مستحقات ضريبية متأخرة
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:15 ص
وادى كوم أمبو
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وادى كوم أمبو
شريف عمر
اتفقت شركة وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، مع مصلحة الضرائب على جدولة مستحقات ضريبية بقيمة 100 مليون جنيه مستحقة على الشركة، فى إطار خطتها لتحسين الملاءة المالية وزيادة حجم الأعمال فى العام المالى الحالى.
قالت مصادر مطلعة إن المستحقات تمثل متأخرات ضريبية عن الشركة لسنوات ماضية، اتجهت مصلحة الضرائب لإعادة احتسابها بعد أن وصلت إلى 93 مليون جنيه، وتم الاتفاق بين الطرفين على احتسابها نهائيا بقيمة 100 مليون جنيه، مع سداد الشركة مبلغ مليون جنيه نقدا، وسداد باقى المستحقات لمدة عشرين عام على أقساط شهرية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال«، أن الشركة تركز فى الفترة الحالية على جدولة وإنهاء أيه متأخرات ومستحقات لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية بلغت 11 مليون جنيه، أو لصالح الشركة القومية للتشييد والتى تبلغ 22 مليون جنيه، حصلت عليها فى صورة قروض قديمة، أو أيه قروض أخرى سواء من البنوك أو وزارة المالية، بهدف تحسين الملاءة المالية.
وأوضحت أنه خلال العام المالى السابق تم سداد 6.6 مليون جنيه جزء من قرض اتحاد المساهمين، بجانب 1.1 مليون جنيه للقروض و5 ملايين جنيه لصالح الضرائب، و6.8 مليون جنيه للتأمينات، فى حين بلغت السيولة النقدية المتاحة بالبنوك للشركة نحو 55 مليون جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن تحسن الملاءة المالية ساهم فى تعزيز مستهدفات العام المالى المقبل، لتستهدف الشركة تحقيق أعمال بقيمة 60 مليون جنيه، ما بين أعمال الاستصلاح وحفر الترع والعقارات.
وأعلنت الشركة عن عملية إسناد صيانة المصارف المكشوفة هندسة صرف طه الأمين زمام الإدارة العامة لصرف النصر، وذلك بقيمة 5.7 مليون جنيه.
وخلال العام المالى الماضى 2017/2018، كشفت القوائم المالية لوادى كوم امبو عن ارتفاع صافى ربح الشركة %208.6 لتحقق ربحا بقيمة 27.9 مليون جنيه مقابل 9.06 مليون فى العام المالى المقارن.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى الماضى، لتحقق 131.8 مليون جنيه مقابل 64.2 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الماضى، فيما بلغت التكاليف 114.668 مليون جنيه مقابل 61.617 مليون جنيه، كما استفادت من إدراج مخصصات بقيمة 4.190 مليون جنيه بالقوائم المالية.
وأعلنت الشركة عن عدم توزيع أرباح عن العام المالى الماضى، لوجود خسائر مرحلة عن سنوات سابقة، سيتم تخفيضها بقيمة الفائض بعد خصم الأرباح الرأسمالية واعتماد الجمعية العامة.
وعلمت «المال» أن قيمة القروض المستحقة على الشركة بلغت 24.399 مليون جنيه لصالح بنوك أبوطبى، والاستثمار الأوروبى، بجانب الشركة القومية للتشييد، فيما بلغ قيمة الخسائر المرحلة 163.104 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، فيما يبلغ رأسمال المدفوع 28 مليون جنيه.
ومنذ أيام أعلنت الشركة عن عدم بيع أى مساحة فى المزاد العلنى لبيع أراضى (وضع اليد)، فى منطقة كومم امبو محافظة أسوان، وتعقد جلسات المزاد شهريا فى الأربعاء الأخير من كل شهر بمقر الشركة.
جدير بالذكر، أن إجمالى مساحة الأراضى المملوكة للشركة تبلغ نحو 3734 فدانا، ويتوزع هيكل ملكية الشركة ما بين %90 لصالح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، و%9.7 لمساهمين أفراد بالبورصة، و%0.26 لصالح الشركة القومية للتشييد.
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