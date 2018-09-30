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بورصة وشركات
نزيف الخسائر يلاحق قطاع الأسمنت فى النصف الثانى
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:12 ص
الأسمنت
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مصطفى طلعت
«الأسمنت على موعد مع مزيد من التحديات السلبية خلال النصف الثانى من العام الحالى، قد تؤدى إلى مزيد من الخسائر أو تراجع الأرباح للشركات المقيدة فى البورصة».. بهذه العبارة لخص مسئولو عدد من الشركات ومحللون بوحدات الأبحاث فى بنوك الاستثمار رؤيتهم لمستقبل شركات الأسمنت فى السوق المحلية.
وأشار المحللون إلى أن التحديات التى تواجه القطاع تتركز فى زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام والطاقة، بجانب انخفاض تنافسية تصدير الأسمنت المصرى، علاوة على تراكم المعروض والركود نتيجة دخول منافسين جدد.
ورجحت وحدات البحوث تراجع هوامش ربحية الشركات 7 - %10 خلال النصف الثانى، وجاءت نتائج أعمال شركات الأسمنت عن النصف الأول من هذا العام، بمثابة مؤشر خطير، إذ واصلت بعض الشركات خسائرها، فى حين انخفضت الأرباح الصافية لبعض الكيانات، وتوقعت أخرى التحول إلى الخسارة.
ويكفى جولة سريعة فى قوائم 6 شركات أسمنت مدرجة فى البورصة، لرصد حجم المعاناة فقد سجلت شركة أسمنت بورتلاند خسائر 2.2 مليون جنيه، و صعدت خسائر شركة «أسمنت سيناء» خلال النصف الأول بشكل هامشى لتسجل 155.7 مليون جنيه، مقابل 153.2 مليون جنيه للفترة المقارنة من 2017، متأثرة بتراجع المبيعات لتسجل 307.29 مليون جنيه، مقابل 653.6 مليون.
وتكبدت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، خسائر 130.5 مليون جنيه، مقابل خسائر 192.6 مليون، وهبطت أرباح شركة جنوب الوادى للأسمنت %77 لتسجل 20.6 مليون، مقابل أرباح 89.12 مليون جنيه، إثر تراجع المبيعات إلى 480.4 مليون جنيه، مقابل 513.3 مليون.
فى حين خالفت شركتا العربية ومصر بنى سويف الأداء، بعدما كشفت القوائم المالية النصفية للأولى عن ارتفاع أرباح بشكل لافت لتسجل 212.7 مليون جنيه، مقابل 71.71 مليون، وارتفعت الإيرادات 1.64 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه، فى حين ارتفعت أرباح مصر بنى سويف بنحو %287 لتحقق 215.6 مليون جنيه مقابل 55.7 مليون.
وتوقعت شركة السويس للأسمنت - فى بيان للبورصة - تكبد خسائر بنهاية العام الحالى فى ظل ارتفاع التكاليف الإنتاجية، بنسبة لا تتناسب مع السعر الحالى للمنتج، موضحة أن تكاليف الإنتاج خلال الثلاث سنوات الماضية، ارتفعت بمعدل أكبر بكثير من معدل الزيادة فى أسعار البيع، مما نتج عنه تحقيق خسائر فى نتائج الأعمال.
واتجهت الشركة خلال العامين الماضيين إلى بيع الأصول والأراضى غير المرتبطة بالنشاط الأساسى، لتوفير السيولة النقدية اللازمة لإعادة الهيكلة والاستثمار فى مشروعات جديدة تضمنت استمرارية العمل وتخفيض تكلفة الإنتاج.
وقال محمد سعيد، مدير الاتصالات لمجموعة شركات السويس للأسمنت، إن الطاقة الإنتاجية من الأسمنت فى مصر أكبر من الاستهلاك بفارق 30 مليون طن، فالاستهلاك بين 54 و55 مليون طن، فى حين بلغت الطاقة الإنتاجية 85 مليون طن.
وأوضح أن الشركات تعانى من ارتفاع تكلفة الطفلة بحوالى % 35 والفحم %200، كما أن التكلفة الإجمالية قفزت %150 آخر 3 سنوات، فى حين أن الزيادة التى تم تمريرها على المستهلك لم تصل إلى %30.
وأشار إلى أن السويس للأسمنت تعمل حاليًا بنحو %70 من طاقتها الإنتاجية من خلال إنتاج 7 ملايين طن.
وأكد أن أزمة صناعة الأسمنت تحتاج إلى تواصل مباشر بين شركات القطاع الخاص والحكومة للوصول إلى فكرة «خارج الصندوق».
وقال مارك أديب، محلل قطاع الأسمنت فى بنك الاستثمار «فاروس» إن اتساع الفجوة بين العرض والطلب، وتقلبات الأسعار، وانخفاض الأسعار المرتقب نتيجة دخول منافسين جدد كلها عوامل سلبية للقطاع.
وأشار إلى أن مبيعات الربع الثانى من العام الحالى للشركات قد انخفضت إثر دخول مصنع الأسمنت التابع للقوات المسلحة حيز الإنتاج، مؤكدًا زيادة حدة المنافسة فى السوق بسبب ارتفاع المعروض مقارنة بحجم الطلب فى السوق.
يذكر أنه قد بدأ قبل شهور قليلة تشغيل مصنع جديد للأسمنت فى بنى سويف - مملوك لشركة العريش للأسمنت التابعة للقوات المسلحة - بتكلفة 1.1 مليار دولار، بإجمالى طاقة إنتاجية 13 مليون طن سنويا.
وتوقع «أديب» أن ترتفع تكلفة إنتاج طن الأسمنت 50 - 70 جنيهًا، نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز، مرجحا انخفاض الهوامش 7 - %10 خلال النصف الثانى، بالتزامن مع تقلب أسعار الطن المتوقع خلال الفترة المذكورة.
وأكد أن تخفيض معدلات الإنتاج بات أمرًا حتميًا على الشركات مع تزايد حجم المعروض، ولن تتمكن الشركات من تمرير التكلفة من خلال التصدير، لأن التكلفة النقدية لسعر الطن تقترب فى الوقت الحالى من سعر التصدير البالغ 32 - 40 دولارا.
وتوقع تحول شركتى السويس للأسمنت وجنوب الوادى للأسمنت إلى الخسارة نتيجة ارتفاع معدلات التكلفة مقارنة بباقى الشركات، مؤكدا أن الشركات أمامها مخرجان، الأول : يتمثل فى إدراك كل شركة ضرورة تخفيض حصتها السوقية، والثانى : البحث عن فرص للاندماح فيما بينها.
وقال مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، إن الصناعة تواجه أزمة كبيرة لا حل لها إلا بعقد حوار مجتمعى بين كل الأطراف متمثلة فى وزارة الصناعة والشركات، مؤكدًا أن قيام الأخيرة بتخفيض معدلات الإنتاج أمر مرتبط باستيعاب السوق وقواعد العرض والطلب.
وترى باكينام الأتربى، محللة قطاع الأسمنت ببنك الاستثمار «نعيم« أن الشركات القريبة من مصنع القوات المسلحة الجديدة، ستتأثر بشكل أكبر عن مثيلاتها، خاصة فى ظل انخفاض التكلفة والعمالة وأسعار الغاز الأقل لمصنع القوات المسلحة.
ويرى أبو بكر إمام، رئيس قسم البحوث بشركة «سيجما« المالية، أن قطاع الأسمنت يواجه تداعيات الأزمة التى يمر بها القطاع العقارى التى تتمثل فى تراجع معدلات الشراء، بالتزامن مع محاربة الدولة عمليات البناء المخالف، كما أن المشروعات العملاقة بدأت تحصل على احتياجاتها من الأسمنت من المصانع الحكومية.
وأكد أن الحل الوحيد أمام كيانات الأسمنت هو القيام بعمليات اندماج أو استحواذ فيما بينها، وهى تمثل فرصة أرخص من تدشين مصنع جديد.
ولفت إلى أن عمليات التصدير تواجه أزمة كبيرة، تتمثل فى عدم قدرة الموانئ على استيعاب كميات كبيرة من الأسمنت، فضلا عن تزايد حدة المنافسة مع الدول العربية، والتى تنخفض فيها تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن بعض أسواق الدول العربية مثل سوريا، فالأقرب لها الاستيراد من تركيا، وكذلك اليمن الأقرب لها السعودية، وليبيا الأقرب لها الجزائر، فضلا عن منافسة قوية من سوق المغرب.
وأضاف: «متوسط طن سعر التصدير يبلغ 35 - 40 دولارا للطن – أقل من السوق المحلية – وبالتالى الشركات لن تحقق أرباحا تصديرية إلا بتجاوز سعر طن التصدير 50 دولارا، كما أن الشركات خفضت أسعارها للتخلص من المخزون مؤخرًا. وأكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة وكلاء ومتعهدى توزيع الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، لـ «المال» قبل أيام سيطرة حالة من الركود على مبيعات تجارة الأسمنت ومواد البناء فى أسواق المحافظة بلغت % 80 نتيجة عدة أسباب منها تضارب الأسعار.
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