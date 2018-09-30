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الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم (1)
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:08 ص
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حين ولد الأستاذ الإمام محمد عبده فى قرية محلة نصر من أعمال مديرية الغربية فى عام 1849، لم يكن أحد يعرف أن ميلاده فى هذا الزمن القفر من موافقات المقادير، ولا كان أحد يمكن أن يتنبأ بأن هذا الوليد سوف يملأ الدنيا ويشغل الناس بعد زمن وجيز، وأنه مقدور أن يحمل شعلة الإصلاح لينشر النور والضياء فى ربوع مصر والشرق بعد ظلام ليل طويل من الجهالة والجمود، ومع ذلك فإن الأستاذ الإمام لم يكن من عظماء الفرصة، وإنما كانت عظمته مستمدة من «القدرة الخالصة» التى تحمل مقوماتها وتعبر عن نفسها فى كل وقت وعصر.. نعم كان العصر عصر إظلام يتحرق شوقا للخروج من متاهات الجهل والجمود، وقيض له فى الأستاذ الإمام وأترابه أن يحملوا شعلة الاستنارة ويقودوا حملة الإصلاح، إلاّ أن عبقرية محمد عبده الإصلاحية عبقرية عريضة عميقة، لا تنحبس انتظارًا لفرصة تسنح للتعبير عن نفسها، وإنما فى نسيجها وبصيرتها ما يهيئ لها تهيئة الظروف وتذليل الصعاب وتعبيد الوهاد وخلق فرص التقدم خلقًا قوامه هذه العبقرية الإصلاحية بفطرتها وصفاتها وسجاياها..
كان الأستاذ الإمام أعظم من أنجبته القرية المصرية ونهض برسالة الأزهر فى عصره، وكان ينبوع قوة روحانية تطوى عوارض الزمن وصغائر الدنيا، فيما تفيض به من حياة إنسانية متعددة الجوانب، لم تدع مجالاً إلاّ طرقته ببصيرتها المفطورة، ونظرتها العميقة، وعقلانيتها الفياضة التى بعثت الحياة بعثًا جديدًا فى عصر بأكمله..
من المحال أن نقرأ لأحد من أعلام التنوير من أواخر القرن التاسع عشر وحتى الآن، دون أن نجد الأستاذ الإمام حاضرًا فى كتاباته، مؤثرًا فى نسيجه وتكوينه.. عن أثره العميق فيه وفى جيله.
أشار عميد الأدب العربى خريج الأزهر والجامعة الدكتور طه حسين فى كتابه الأيام، وعن أثره فى سنوات التكوين تحدث الأستاذ عباس العقاد، فذكر واقعة من أشياء ثلاثة جعلت منه كاتبًا، أولها أنه حين كان الإمام محمد عبده يزور مدرسة أسوان الابتدائية، قدم له المدرس كراسة التلميذ العقاد فى «الإنشاء».. فقرأ فيها الإمام ثم علّق قائلاً بعد أن تصفحها: «ما أجدر هذا أن يكون كاتبًا بعد» وبقيت الواقعة بأثرها عالقة فى ذاكرة العقاد، الذى لم ينقطع طوال حياته عن تتبع سيرة وأعمال الإمام محمد عبده، حتى قال فيمن تمنى أن يكتب عنهم إنه لم يتيسر له أن يكتب عن الأستاذ الإمام محمد عبده خليفة الغزالى أحب المفكرين الإسلاميين إليه وأقدرهـم تفكيرًا على الإطلاق، إلاّ بعد أن أجمع أمره على إطراح التردد الطويل الذى يلازمه عند الكتابة عن أحب الشخصيات وأقربهم إليه، وجاهد نفسه للاكتفاء بثلاثمائة صفحة فى كتابة ترجمة كانت ألف صفحة دون الكفاية عنده لموضوعها وجلال قدر الأستاذ الإمام وعظمة دوره ورسالته الإصلاحية التى تركت أثرًا بالغًا فى عصره، شمل من تسامعوا به فضلاً عمن تلقوا مباشرة عنه.
ووفاءً لتقديره وإعجابه، أخرج الأستاذ العقاد كتابه الضافى: «الأستاذ الإمام محمد عبده عبقرى الإصلاح والتعليم» ونشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومى سنة 1962 بمقدمة لوزيرها آنذاك ثروت عكاشة، ثم نشرت الوزارة طبعة ثانية للكتاب، استهلت به العدد الأول من سلسلتها الشهيرة «أعلام العرب» هذه السلسلة التى استمرت لسنوات طويلة قبل أن تنقطع أخيرًا، قدمت خلالها خدمات جليلة للفكر والثقافة والتاريخ والتراجم، وبأسعار زهيدة بخمسة قروش للنسخة.
ثم أعيد نشر هذا الكتاب سنة 1980 فى بيروت، ضمن المجلد السابع عشر من المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد.
* * *
هذا وقد كان الأستاذ الإمام مطبوعًا على عبقرية الإصلاح وعبقرية التعليم، مدركًا إدراكًا عميقًا أن الإصلاح لا يتأتى إلاَّ بالتعليم، وأن إنارة العقول لاكتساب القدرة على الفهم واختيار سبل الإصلاح لا تكون إلاّ بالتعليم ودربة العقل على النظر والتفكير..
هذه العبقرية الإصلاحية يلمسها المتتبع لسيرة الأستاذ الإمام فى كل مجال طرقه أو عرض له، فى الفقه والشرع، وفى التعليم والترشيد، وفى السياسة والوطنية، وفى التربية والاجتماع، وفى الصحافة والكتابة والتأليف، وفى القضاء، وفى الأعمال الخيرية.. لم تفارقه هذه النظرة الإصلاحية قط، حتى عندما دفع به النفى الإجبارى إلى خارج البلاد، فى أعقاب الثورة العرابية، فيأبى أن يفـارق بيروت إلاّ بعـد أن أودع آراءه فى إصلاح الأمة الإسلامية بالتعليم والتربية فى رسالتين ( لائحتين ) أرسل إحداهما إلى شيخ الإسلام بالآستانة، وأرسل الثانية إلى بيروت، يشرح فيهما ما اهتدى إليه أثناء مقامه فى منفاه من وسائل إصلاح البلاد عن طريق التعليم والتربية..
عرف هذا النابغة الريفى الأزهرى عرف بالسليقة والفطرة، وبالعلم والتأمل والخبرة بل آمن إيمان الدين المتين أن «التقدم العصرى» رهين بعلوم لنا أهملناها وهجرناها، وعلوم للمعتدين علينا سبقونا إليها ولم نلحقهم فى غير القليل منها، فيقول للناس فى مقال له فى صحيفة الأهرام:
«ليت شعرى إذا كان هذا حالنا بالنسبة إلى علوم أرضعت ثدى الإسلام وغذيت بلبانه وتربت فى حجره وتقلدت إيوانه منذ زمن يزيد على ألف سنة. فما حالنا بالنسبة إلى علوم مفيدة هى من لوازم حياتنا فى هذه الأزمان.. لا بد لنا من اكتسابها وبذل الجهود فى طلبها».
* * *
ويبدأ الأستاذ العقاد كتابه بفصل عن عصر اليقظة، ثم بفصل عن حياة القرية المصرية فى ذلك العصر، يليه فصل عن الجامع الأزهر فيما اتصلت به حياة القرية عن رسالته الفكرية والاجتماعية، قبل أن يتحدث عن سيرة العظيم الأستاذ الإمام الذى اعتبره الأستاذ العقاد خليفةً لحجة الإسلام أبى حامد الغزالى.
وكأسلوب الأستاذ العقاد، يركز على «الصورة النفسية» لصاحب السيرة، لا تعنيه فيها حوادث الزمن ومواقع الأمكنة وأرقام السنين، إلاَّ بمقدار ما تمثله من ملامح الصورة ومعالم الحياة التى تصورها.
ما يتحراه الأستاذ العقاد وكما قال فى تقديمه للكتاب كيف كان الأستاذ الإمام عضوًا من أعضاء قوة روحية، قبل أن يتحراه جزءًا من فترات التاريخ أو جزءًا من الخريطة الجغرافية.
أَمْلَى عليه ذلك فيما يقول أن صاحب السيرة ينبوع قوة روحانية تطوى عوارض الزمن وصغائر الدنيا فيما تفيض به من حياة إنسانية، ويخلص لنا منها بعد تمحيص الجوهر عن نفايات الأوشاب والأخلاط، أشرف ما تتحلى به نفس الإنسان، فى العالم الخالد الذى يذهب بالزبد ويبقى ما ينفع الناس.
الصورة المقصود تجليتها، تثبت أن الأستاذ الإمام محمد عبده أولى أئمة العصر بالإقتداء به فى أمانة العقيدة، وأمانة الفكر، وأمانة الخير، وأمانة الحق، وأمانة الإخلاص للخلق والخالق فى كل ما يتولاه الإنسان الجدير باسمه من نية وعمل، ومن سر وعلانية.
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