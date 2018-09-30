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اقتصاد وأسواق
زيادة المعروض يهبط بطن النحاس 5 آلاف جنيه
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:06 ص
معدن النحاس
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أحمد اللاهونى
انخفض سعر طن النحاس فى السوق المحلية، بنحو 4.8 و%7.1، نتيجة زيادة المعروض بعد قرار وزير التجارة والصناعة، المهندس عمرو نصار، بفرض رسم صادر على عيدان ومواسير وبارات وشبكات النحاس، بواقع 20 ألف جنيه للطن.
وقال محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات، لـ«المال»، إن قرار وزارة التجارة أدي إلى انخفاض سعر النحاس بقيمة 5 آلاف جنيه للطن.
وأوضح أن مصر تستهلك 150 ألف طن نحاس سنويا، ولديها من 20 إلى 30 مصنعا منتجا للخام، و150 مصنعا تحول الخردة إلى منتج نهائى.
وأكدت أمانى الوصال، القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أن القرار تم اتخاذه بناء على شكاوى عدد من شركات تشغيل المعادن، تتضرر فيها من قيام بعض مصانع تشغيل النحاس بتحويل الخردة إلى بارات وشبكات وتصديرها على أنها منتج تام الصنع، بهدف التحايل على القرار الوزارى الخاص بفرض رسم صادر على صادرات خام وخردة النحاس.
وكشف المهندس سامى محمد كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النحاس المصرية - إحدى توابع القابضة للصناعات المعدنية – أن أسعار النحاس هبطت بنحو 4.8 و%7.1 ليسجل طن النحاس الأحمر 100 ألف جنيه، بدلا من 105، والأصفر 70 ألفًا بدلا من 75.
وتوقع أن تشهد السوق انخفاضات جديدة الشهر المقبل قد تصل إلى 10 آلاف فى الطن.
ويرى محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الأسعار هبطت بأكثر من 5 آلاف جنيه فى الطن، مشيدا بقرار الوزارة بفرض رسم الصادر على العيدان والمواسير والشبكات واعتبارها ضمن «خام وخردة النحاس»، مما يحد من مافيا تجار الخردة المتحكمة فى السوق المصرية.
وكشف مصدر مسئول بشعبة الصناعات المغذية، أن غرفة الصناعات الهندسية، بحثت الأسبوع الماضى، مع الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، سبل التعاون وتحقيق التكامل الصناعى بين جميع مصانع الغرفة، ومصنع 63 الحربى، والذى يجمع الخردة ويحولها إلى خامات تستخدمها المصانع المغذية.
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