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استثمار
«الدلتا للأسمدة» تبدأ اختيار استشارى خطة الإصلاح الأسبوع المقبل
الأحد 30 سبتمبر 2018 10:03 ص
الأسمدة
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تعرف على 12 فائدة لبديل الأسمدة الكيماوية على الزراعة
الأسمدة
أحمد عاشور
كلف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الدلتا للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بوضع خطة للتخلص من خسائرها البالغة 712 مليون جنيه خلال فترة تمتد من عام ونصف إلى عامين.
وكشف عن توجيه دعوة خلال الأسبوع المقبل لاختيار استشارى عالمى لإعداد دراسة تأهيل وتطوير مصنع طلخا، لافتا إلى أنه غير مسموح باستمرار خسائر شركة تعمل فى مجال البتروكيماويات فى ظل تحقيق الشركات المناظرة أرباح.
جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها الوزير أمس فى مصنع الدلتا بمحافظة الدقهلية واستمع فيها إلى خطة التطوير.
وطلب نبيل مكاوى، رئيس شركة الدلتا للأسمدة نحو 800 مليون جنيه خلال العام الحالى لاستكمال خطة التطوير، ورد «توفيق» بأن قيمة التطوير سيتم تحديدها بعد دراسة الاستشارى، لافتا إلى أن الوزارة ستوفر كل الأموال اللازمة لهذه العملية.
وقال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة القابضة الكيماوية، انها عرضت على الشركة القابضة للغازات أكثر من بديل لتسوية ديون بقيمة 3 مليارات جنيه مستحقة على «الدلتا للأسمدة» الأول المساهمة بحصة مقابل المديونية، والثانى الحصول على أراضى مقابل الديون، والثالث سداد جزء نقدى.
وقال «توفيق» إن شركات الغزل والنسيج ستكون لديها أصول غير مستغلة بقيمة 45 مليار جنيه، بعد دمج بعض الكيانات العاملة فى المجال مع بعضها البعض.
وكان «توفيق» أعلن فى وقت سابق، أن الوزارة ستبيع أصولا تابعة لشركات الغزل والنسيج بقيمة 27 مليار جنيه، لاستغلالها فى ضخ استثمارات فى القطاع.
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