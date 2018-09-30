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اقتصاد وأسواق
200 جنيه انخفاضًا فى سعر الأرز الشعير
الأحد 30 سبتمبر 2018 09:57 ص
الأرز ناضج
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انخفض سعر طن الأرز الشعير أمس عن الأسبوع الماضى بنحو 200 جنيه، ليسجل 5100 للأرز «عريض الحبة»، و 4600 لرفيع الحبة.
وقال مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، ورئيس مجموعة «الوليلى» للتنمية والاستثمار، لـ «المـال» إن انخفاض سعر الأرز يعود إلى تراجع الطلب وحالة الركود التى تعانى منها السوق حاليا.
وكانت الحكومة قد قررت تقليص المساحات المزروعة بالأرز خلال الموسم المقبل من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألفا، لترشيد استهلاك المياه، وللتوسع فى زراعة محصولى القمح والذرة.
وكشف «الوليلى» عن وصول 38 ألف طن أرز مستورد من الصين إلى الميناء أمس الأول، فى إطار خطط القطاع الخاص لتوفير احتياجات السوق المحلية من المحصول، لافتًا إلى أنه لن يتم تحديد سعر الكيلو من هذه الشحنة إلا بعد حساب نفقات الاستيراد.
وأشار إلى أن تلك الشحنة تأتى ضمن عدد من الشحنات تم الاتفاق عليها مع القطاع الخاص الصينى لتوريد 100 ألف طن أرز إلى السوق المصرية، وتم استقبال الأولى منها بداية الشهر الجارى.
وكشف مصدر مسئول فى شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات لـ «المـال» أن تراجع الأسعار ساهم فى زيادة توريد الأرز من الفلاحين إلى وزارة التموين خلال الأيام الماضية، متوقعًا أن يصل إجمالى حجم التوريد حاليًا لنحو 44 ألف طن.
وأشار إلى أن بعض شركات الأرز بدأت التوريد طبقًا لتعاقدها مع «التموين« بعد امتناع البعض عن تسليم المحصول أو تخزينه طمعًا فى ارتفاع السعر، لافتًا إلى أن الوزارة كانت قد تعاقدت معها على توريد نحو 38 ألف طن شهريًا أرز أبيض لمدة 3 شهور.
كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد صرح لـ «المال»، بأن أسعار توريد الأرز المعلنة مناسبة ومرضية لجميع الأطراف، مؤكدا أن عمليات توريد المحصول اختيارية وليست إجبارية.
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