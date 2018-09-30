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استثمار
قطاع الأعمال تنفى تلقى الحكومة مذكرة من اللجنة التنسيقية لمتابعة القطن
الأحد 30 سبتمبر 2018 09:29 ص
هشام توفيق 556996
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المال ـ خاص:
نفت وزارة قطاع الأعمال العام فى توضيح أرسلته أمس لجريدة المال ما ورد فى المحتوى المنشور بالصفحة الأولى من الجريدة بتاريخ 26 سبتمبر 2018، والذى جاء فيه أن «اللجنة التنسيقية المشكلة بقرار مجلس الوزراء من وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة، بهدف متابعة ملف القطن، تقدمت بمذكرة رسمية للحكومة، طالبت خلالها بإلزام القابضة للغزل والنسيج الحكومية بشراء أصناف وجه بحرى لمحصول القطن من إنتاج 2018 بسعر الضمان البالغ 2700 جنيه للقنطار بعد تراجع سعره محليًا فى ظل مضاربات التجار مع الفلاحين، كما نفت أن تكون اللجنة قد لفتت لضرورة إرجاء الاجتماعات التى تبحث خلالها الحكومة زراعة أقطان أجنبية فى مصر خلال الموسم المقبل، لحين الانتهاء من مشاكل تسويق إنتاج القطن المحلى هذا العام.
وكانت جريدة المال قد نشرت على لسان الدكتور عادل عبد العظيم، وكيل معهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وعضو اللجنة التنسيقية، إن الأخيرة رفعت المذكرة المشار إليها نهاية الأسبوع الماضى للمطالبة بإلزام الشركة القابضة للغزل بشراء القطن لأصناف بحرى من الفلاحين بسعر الضمان، وأن اللجنة لفتت إلى ضرورة إرجاء الاجتماعات التى تبحث خلالها الحكومة زراعة أقطان أجنبية فى مصر خلال الموسم المقبل لحين الانتهاء من مشاكل تسويق إنتاج القطن المحلي.
وقالت وزارة قطاع الأعمال فى بيانها أنها تؤكد على القرارات الصادرة عن الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية والمنعقد بتاريخ 20 سبتمبر 2018 بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، بحضور السادة وزراء قطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضى والتجارة والصناعة، وكلا من السادة رئيس معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، ورئيس اتحاد مصدرى الأقطان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس. وتضمنت قرارات اللجنة التالي:
التأكيد على أهمية تطوير قطاع الغزل والنسيج وزيادة القيمة المضافة للقطن المصرى طويل التيلة ذو السمعة المتميزة، بالتطوير المطلوب فى الصناعة.
الاتفاق على بدء تجربة زراعة كمية محدودة من الأقطان قصيرة التيلة من بذور مستوردة من دول نجحت فى تطوير بذورها لأعلى إنتاجية وهى أستراليا والصين والبرازيل.
كما استعرض، خلال الاجتماع، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ملامح خطة إعادة الهيكلة للشركات التابعة للشركة القابضة فى كل القطاعات من المحالج إلى الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.
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