3 بنوك استثمار تتحالف مع كيانات أجنبية للمنافسة على طرح الإسكندرية للحاويات

■ «هيرميس» مع «سيتى بنك» و«بلتون» مع «جولدمان ساكس»

إيمان القاضى:



عقدت بنوك الاستثمار «هيرميس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» تحالفات مع بنوك استثمار أجنبية، للمنافسة على إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتقدمت بعروضها فعلياً نهاية الأسبوع الماضى.



يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت مناقصة لإدارة طرح %30 من شركة الإسكندرية الأسبوع الماضى، ودعت 7 بنوك استثمار إلى المشاركة فيها.



وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، عقدت تحالفا مع بنك «سيتى بنك الأمريكى»، بينما كونت شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية تحالفا ثلاثيا مع بنكى «كريدى أجريكول» والإمارات دبى الوطنى Emirates NBD، وتحالفت «بلتون» المالية القابضة مع بنك «جولدمان ساكس» الأمريكى.



وأضافت أن كلا من شركات فاروس المالية القابضة، و«أرقام» للاستثمارات المالية، و«إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، و«إتش إس بى سى» قدمت عروضها بشكل منفرد، ومن دون عقد تحالفات.



وكشفت عن تقديم العروض السبع إلى شركة «إن آى كابيتال» بنك الاستثمار الحكومى الذى يشرف على برنامج الطروحات الحكومية - يوم الخميس الماضى، وينتظر أن يتم البت فى المناقصة خلال أيام.



وأشارت إلى أن طرح «الإسكندرية لتداول الحاويات» فى البورصة يعد الأهم بين الشركات الخمس المنتظر بيع حصص إضافية منها فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، نظرا لأن القطاع الذى تعمل به غير ممثل بالشكل المطلوب فى البورصة، كما أن حجم الطرح مناسب لجذب بنوك استثمار أجنبية، علاوة على أن التداول الحر للشركة بالسوق محدود جدا، مما يجعل الطرح شبه أولى وليس مجرد بيع حصة إضافية فقط.

إيمان القاضى:عقدت بنوك الاستثمار «هيرميس» و«سى آى كابيتال» و«بلتون» تحالفات مع بنوك استثمار أجنبية، للمنافسة على إدارة طرح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتقدمت بعروضها فعلياً نهاية الأسبوع الماضى.يذكر أن الحكومة كانت قد طرحت مناقصة لإدارة طرح %30 من شركة الإسكندرية الأسبوع الماضى، ودعت 7 بنوك استثمار إلى المشاركة فيها.وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن المجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، عقدت تحالفا مع بنك «سيتى بنك الأمريكى»، بينما كونت شركة «سى آى كابيتال» القابضة للاستثمارات المالية تحالفا ثلاثيا مع بنكى «كريدى أجريكول» والإمارات دبى الوطنى Emirates NBD، وتحالفت «بلتون» المالية القابضة مع بنك «جولدمان ساكس» الأمريكى.وأضافت أن كلا من شركات فاروس المالية القابضة، و«أرقام» للاستثمارات المالية، و«إتش سى» للأوراق المالية والاستثمار، و«إتش إس بى سى» قدمت عروضها بشكل منفرد، ومن دون عقد تحالفات.وكشفت عن تقديم العروض السبع إلى شركة «إن آى كابيتال» بنك الاستثمار الحكومى الذى يشرف على برنامج الطروحات الحكومية - يوم الخميس الماضى، وينتظر أن يتم البت فى المناقصة خلال أيام.وأشارت إلى أن طرح «الإسكندرية لتداول الحاويات» فى البورصة يعد الأهم بين الشركات الخمس المنتظر بيع حصص إضافية منها فى المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، نظرا لأن القطاع الذى تعمل به غير ممثل بالشكل المطلوب فى البورصة، كما أن حجم الطرح مناسب لجذب بنوك استثمار أجنبية، علاوة على أن التداول الحر للشركة بالسوق محدود جدا، مما يجعل الطرح شبه أولى وليس مجرد بيع حصة إضافية فقط.