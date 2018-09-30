فيديو | العبار: كنت تاجر ملابس والآن نستثمر في الأكل

عمرو أديب للعبار: متى ترتاح؟ والأخير: أمامنا سنين جميلة





حسين رجب



كشف محمد العبار رئيس شركة إعمار العقارية، عن عمله في تجارة الملابس، وتوجه استثمارته حاليا بخلاف العقارات إلى الطعام



جاء ذلك في مقابلة أجراها الإعلامي عمرو أديب مع العبار ببرنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر، وبثت أجزاء منها مساء السبت.



وحول الاستحواذ على أكبر شركات الطعام السريع قال: "أنا كنت تاجر ملابس، وكان عندي في سنغافورة وتايلاند، 700 محل".





وأضاف مخاطبا أديب: "أنت في الشهر من الممكن أن تشتري تيشرت واحد، أم في الأكل لابد أن تأكل 3 مرات"، في إشارة لأهمية الاستثمار في الطعام.





وتابع: "للأسف في الوطن العربي ليست هناك شركات عريقة في هذا المجال"



وردا على سؤال من أديب "متي يرتاح محمد العبار؟"، أجاب الأخير "العقار شيء أحبه، وأنا مع موظفينا في كل خطوة وبالأخطاء والعمل الطيب الذي فعلته أمامنا سنيين جميلة".



وشركة إعمار العقارية هي ،شركة تطوير عقاري تتخذ من الإمارات مقراً لها، ولديها حضور قوي في في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، وتأسست عام 1997 بواسطة رئيس مجلس إدارتها محمد بن علي العبار، ولها تواجد لافت بمصر.



